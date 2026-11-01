Vom Sommer zur Dauerkrise: EIKE kritisiert die Hitze-Schlagzeilen

Waldbrände, Dürre, Hitze und schmelzende Gletscher: Die EIKE-Klimaschau 278 nimmt die sommerliche Katastrophenrhetorik ins Visier. Ihr Vorwurf lautet, ausgesuchte Daten würden hervorgehoben und andere weggelassen. Besonders kritisiert das gut sechs Minuten lange Video spektakuläre Rekordankündigungen, die weit über die übliche Wettervorhersage hinausgehen.

Als Beispiel greift EIKE Mark Beneckes Ankündigung eines „Höllensommers“ im Frühjahr 2024 auf. Außerdem beanstandet die Folge eine Aussage des Leipziger Meteorologen Karsten Haustein aus dem Jahr 2023: Es könne das wärmste Jahr seit etwa 120.000 Jahren werden. Die Klimaschau wirft Wissenschaftlern und Medien vor, solche Zuspitzungen immer wieder zu verbreiten, ohne später ausreichend Rechenschaft darüber abzulegen.

Der Unterschied zwischen Messreihe und weit zurückreichender Rekonstruktion ist tatsächlich entscheidend. Im Originaltext der Universität Leipzig schränkt Haustein selbst ein, dass die Daten aus der Klimavergangenheit zeitlich nicht genau genug aufgelöst seien, um solche Aussagen mit absoluter Sicherheit zu treffen. Wer daraus einen zweifelsfrei gemessenen 120.000-Jahre-Rekord macht, lässt eine wesentliche Einschränkung verschwinden.

Die Behauptung in der Videobeschreibung, solche Aussagen seien durch die Realität widerlegt, geht allerdings ebenfalls zu weit. Copernicus bestätigte 2023 damals als weltweit wärmstes Jahr der Messreihe. Das belegt keinen lückenlos gemessenen Rekord über 120.000 Jahre. Es ist aber auch kein Gegenbeweis zu Hausteins damaliger Prognose. Zudem bezog er sich auf das weltweite Jahresmittel, nicht auf einen einzelnen deutschen Sommer.

Für Deutschland nennt die im Video verlinkte DWD-Sommerbilanz 2026 vorläufig 19,6 Grad. Nur 2003 lag mit 19,7 Grad darüber. Gegenüber 1961 bis 1990 betrug die Abweichung 3,3 Grad, gegenüber 1991 bis 2020 waren es 2,0 Grad. Beide Angaben beschreiben denselben Sommer. Wie dramatisch die Zahl wirkt, hängt damit auch vom ausdrücklich zu nennenden Vergleichszeitraum ab.

F-News hat die Verkürzungen bereits bei den Meldungen über 50.000 Hitzetote und den angeblich schlimmsten Sommer sowie bei der Berichterstattung über die Juni-Hitze aufgegriffen. Kritik an Alarmrhetorik ist dort am stärksten, wo sie den konkreten Etikettenschwindel zeigt: Eine Schätzung ist keine Zählung, ein globaler Jahreswert kein deutscher Sommer und eine unsichere Rekonstruktion keine jahrtausendelange Thermometermessung.