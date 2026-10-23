50.000 Hitzetote: Der Etikettenschwindel mit dem „schlimmsten Sommer“

„Schlimmster Sommer seit Beginn der Aufzeichnungen“, mehr als 50.000 Hitzetote: Die seit Donnerstag verbreiteten Meldungen liefern den nächsten großen Klimaalarm. Die Stuttgarter Zeitung übernimmt die Rekordformel in einer epd-Meldung sogar als schlichten Aussagesatz. Doch hinter der Wucht dieser Worte steckt eine wesentlich enger begrenzte Aussage. Die entscheidenden Etiketten lauten: Modellrechnung, Stadtgebiete und eine Vergleichsreihe ab 2000.

Laut CNN schätzen die Forscher für Juni bis August 2026 rund 50.400 hitzebedingte Todesfälle in 854 europäischen Stadtgebieten. Dort leben etwa 40 Prozent der Bevölkerung der untersuchten Länder. Im selben Bericht schrumpft „seit Beginn der Aufzeichnungen“ auf den höchsten Wert seit 26 Jahren. Wer daraus einen unbegrenzten historischen Rekord macht, verkauft einen Ausschnitt als die ganze Geschichte. Das ist Etikettenschwindel in der Schlagzeile.

Schon die am 14. Oktober in Nature Health veröffentlichte Vergleichsstudie trägt ihren Zeitraum im Titel: 2000 bis 2025. Die Autoren stellen ausdrücklich klar, dass ihre Todeszahlen modellierte Schätzungen sind, keine beobachteten Zählwerte. Sie verknüpfen Temperaturen mit statistischen Sterberisiken. Der dem Klimawandel zugeschriebene Anteil ergibt sich aus dem Vergleich mit einem berechneten Klima ohne menschliche Erwärmung. Das kann Risiken abschätzen. Es identifiziert keine 50.000 individuellen Todesursachen.

Die Vergleichsstudie nennt zudem Grenzen, die in einer Alarmzeile keinen Platz finden: Veränderungen der Anpassung an Hitze werden nicht ausdrücklich erfasst; kleinräumige Unterschiede bei Wohnungen, Kühlung und Stadtklima fehlen. Selbst die Unsicherheitsintervalle enthalten laut Autoren nicht sämtliche Unsicherheitsquellen. Diese Voraussetzungen gehören in die Nachricht, statt hinter der großen Zahl zu verschwinden. Eine Schätzung wird durch häufiges Abschreiben nicht zur amtlichen Strichliste.

Auch die britische Gesundheitsbehörde UKHSA unterscheidet zwischen frühzeitiger Modellprognose, langfristiger Belastung und nachträglich anhand registrierter Sterbefälle ermittelten Auswirkungen. Die Verfahren beantworten unterschiedliche Fragen; ihre Zahlen sind nicht einfach austauschbar. Wer nationale Angaben, Städteschätzungen und Klimazuschreibungen unter dem einen Wort „Hitzetote“ zusammenwirft, produziert vor allem maximale Wirkung.

Wie viel Kontext die Formel vom „schlimmsten Sommer“ verschluckt, zeigt England und Wales. Die Continuous Mortality Investigation meldete am 7. Oktober für die ersten drei Quartale 2026 die niedrigsten Sterberaten ihrer Vergleichsreihe. Zugleich bestätigt sie Spitzen während der Hitzewellen. Beides passt zusammen: Ein gefährliches Hitzeereignis ist keine Bilanz der gesamten Sterblichkeit. Gerade deshalb ist das pauschale Katastrophenetikett so bequem wie ungenau.

Politisch wird die Zahl bereits verwertet. Der Vorsitzende des Umweltausschusses im britischen Unterhaus, Toby Perkins, leitet aus ihr die Dringlichkeit einer schnelleren Abkehr von fossilen Energien ab und verlangt zugleich mehr Anpassung. Über die politische Auswahl zwischen Hitze- und Kälterisiken hat F-NEWS bereits berichtet.