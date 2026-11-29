Geert Wilders schreibt, er habe in 24 Stunden mehr als 3000 Todesdrohungen erhalten. Der PVV-Fraktionschef veröffentlichte diese Zahlen am Sonntagmorgen auf X und sprach von einer „beispiellosen Menge islamistischen Hasses und Ankündigung von Gewalt“. Beigefügt war der Screenshot einer Drohung. Ein Nutzer kündigte an, Wilders den Hals durchzuschneiden, weil er den Propheten beleidigt habe. Dazu ein Ausdruck seines Porträts auf dem Boden, das Gesicht mit einem roten Kreuz durchgestrichen, die Aufschrift „KILL GEERT WILDERS“, ein Fuß darauf.

Ongekende hoeveelheid islamistische haat en aankondiging van geweld. De afgelopen 24 uur heb ik meer dan 3000 doodsbedreigingen gekregen. #stopislam pic.twitter.com/4LmhSWnvl5 — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 29, 2026

Die Zahl selbst hat die niederländische Polizei bisher nicht bestätigt. Der Ursprung der Welle liegt dennoch offen. Am Freitagabend hatte Wilders ein Video veröffentlicht, in dem er Mohammed einen Kriegsherrn, einen Pädophilen, einen Terroristen und einen Psychopathen nannte. Der Islam sei eine totalitäre Ideologie, die niemals die Gesellschaften des Westens beherrschen dürfe. „Sie hat bereits die meine getötet.“

Daraufhin verbreitete sich unter dem Hashtag #NoMercyForGeertWilders eine Kampagne. Ein Mann bot in einem auf X kursierenden Video fünf Millionen Dollar für die Tötung Wilders, „egal ob Muslim oder Nichtmuslim“.

Wilders hatte den Screenshot dazu am Samstagabend mit den Worten „Völlig verrückt. Niemand wird mich aufhalten.“ geteilt.

Totally crazy.

Nobody will stop me. pic.twitter.com/sU7vSnYbgb — Geert Wilders (@geertwilderspvv) November 28, 2026

Später nannte er das ein Kopfgeld auf seinen Kopf, „schon wieder“, und Pakistan ein gefährliches, rückständiges Land. Ein Konto, das sich TLP Punjab nennt, rief dazu auf, ein Bild zu teilen, auf dem Wilders mit Hörnern und blutigen Schwertern vor der arabischen Formel zu sehen ist: „Wer den Propheten beleidigt soll getötet werden.“ Wilders teilte außerdem ein Video, das als Fatwa des verstorbenen TLP-Führers Khadim Hussain Rizvi ausgegeben wird: Wer in Holland lebe, solle „diesen Gotteslästerer enthaupten“.

Seit dem Mord an Theo van Gogh 2004 lebt Wilders unter ständigem Personenschutz. Niederländische Gerichte haben bereits Pakistaner in Abwesenheit verurteilt, weil sie öffentlich zur Ermordung des Abgeordneten aufgerufen oder ein Kopfgeld ausgesetzt hatten. Gegen den früheren Cricketspieler Khalid Latif forderte die Staatsanwaltschaft 2023 zwölf Jahre Haft, weil er 2018 drei Millionen Rupien für die Tötung Wilders ausgelobt hatte; das Gericht verurteilte ihn in Abwesenheit. Im Oktober 2026 saß Wilders selbst im Gerichtssaal in Roermond, als einem Mann aus Melick wegen früherer Drohungen eine Arbeitsstrafe gefordert wurde. Der Angeklagte blieb der Verhandlung fern.

Wer den Islam beim Namen nennt, soll schweigen oder sterben. Dreitausend Drohungen an einem Tag, sagt Wilders, sind keine Debatte. Sie sind eine Methode der Kriegsführung.