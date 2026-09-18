AfD und BSW: Kommt es zum politischen Überraschungsbündnis in Sachsen-Anhalt?

Nach dem starken AfD-Ergebnis in Sachsen-Anhalt stellt sich genau diese Frage. Kann das BSW eine AfD-geführte Regierung ermöglichen? Oder kommt am Ende eine ganz andere Konstellation?

Darüber spricht Petr Bystron im neuen NightTalk mit Thomas Geisel. Der ehemalige BSW-Politiker, langjährige Sozialdemokrat und frühere Düsseldorfer Oberbürgermeister kennt Politik und Regierungsarbeit aus nächster Nähe – und überrascht mit einigen Aussagen.

Geisel sieht deutliche Unterschiede zwischen BSW und AfD, aber auch politische Schnittmengen. Noch brisanter: Für Sachsen-Anhalt bringt er sogar eine Zusammenarbeit von CDU und AfD ins Spiel und bezeichnet Friedrich Merz’ kategorische Absage an jede Kooperation als „kapitalen Fehler“.

Auch beim Bundeszwang widerspricht Geisel der aktuellen Debatte. Für einen solchen Schritt gegen eine AfD-geführte Landesregierung sehe er derzeit „kein Anzeichen“.

Und dann fällt ein Satz, den man von einem Mann mit 40 Jahren SPD-Vergangenheit kaum erwartet hätte:

„Ich wünsche der AfD nicht viel Glück, aber …“

Migration, Russland-Sanktionen, Energiepolitik, Brandmauer – und vor allem die große Frage: Wer wird Sachsen-Anhalt künftig regieren?

Ein ungewöhnlich offenes Gespräch zwischen zwei Politikern aus völlig unterschiedlichen politischen Lagern.