Die Flüsse führten kaum Wasser, Brunnen versiegten. Im Jahr 1540 litt ein großer Teil Europas monatelang unter Hitze und Trockenheit. Die Klimaschau 279 von EIKE erinnert an solche Ereignisse und kritisiert Schlagzeilen, die heutige Dürren als beispiellos darstellen, ohne den Zeitraum des Vergleichs zu nennen.

Für 1540 wertete ein Team um Oliver Wetter mehr als 300 zeitgenössische Berichte aus. Die Forscher rekonstruierten daraus eine rund elf Monate dauernde Dürre. Eine spätere Rekonstruktion der Abflüsse zeigt für das Jahr außergewöhnlich wenig Wasser in mehreren Flussgebieten, darunter Rhein, Main und Donau.

Auch 1947 richtete eine schwere Dürre in Europa große Schäden an. Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hielt im folgenden Jahr fest, dass sich die Trockenheit gegenüber 1946 weiter nach Westen verlagert hatte. Für die Landwirtschaft kam sie mitten in der Erholung von den Kriegsjahren.

Wie heiß es 1540 im Vergleich zu späteren Sommern genau war, lässt sich aus den Berichten nur begrenzt ableiten. Eine Studie zum Vergleich mit dem Sommer 2003 zeigt, wie stark das Ergebnis von der räumlichen Abdeckung der historischen Quellen und den Annahmen der Rekonstruktion abhängt. Eine Chronik kann belegen, dass ein Brunnen trockenfiel. Sie liefert keine flächendeckende Temperaturmessung.

F-News hat bereits über historische Hochwasser vor dem Industriezeitalter und die Bedeutung des Vergleichszeitraums bei Hitzerekorden berichtet. Wer einen Rekord meldet, sollte sagen, wo gemessen wurde, seit wann die Reihe läuft und ob von Temperatur, Niederschlag oder Wasserstand die Rede ist.