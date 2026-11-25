„Dieser Bundeshaushalt besiegelt die weitere Verarmung unserer Bürger und die Deindustrialisierung unseres Landes.“ Mit diesem Vorwurf greift AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla die Bundesregierung in der Generaldebatte an. „Ein Weiter-so kann es nicht mehr geben.“ Chrupalla will gegen die Regierung klagen.

AfD-Fraktionschef Tino Chrupalla steht bei der Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2027 am Rednerpult. In der Aussprache am 25. November geht es um die Politik der Bundesregierung und den Etat des Kanzleramts. Der Haushaltsausschuss veranschlagt dafür rund 5,38 Milliarden Euro, nach 5 Milliarden im laufenden Jahr.

Zur Haushaltsdebatte hat die AfD einen eigenen Gegenentwurf zum Bundeshaushalt vorgelegt. Den Streit um die Finanzierung hat F-News auch bei den geplanten Ausgaben für einen Forschungsreaktor aufgegriffen. Chrupallas Auftritt gibt es hier im Video.