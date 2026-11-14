Das digitale Gefängnis: Regenauer warnt vor schleichender Überwachung

Wer einen digitalen Ausweis für immer mehr alltägliche Dienste braucht, kann von diesen Diensten auch leichter ausgeschlossen werden. Davor warnt der Publizist Tom-Oliver Regenauer im Interview mit Kla.TV. Er spricht über digitale Identität, Altersprüfungen im Netz und den Handel mit digital verbrieften Vermögenswerten.

Regenauer widerspricht gleich zu Beginn der Anmoderation, die von einer weltweiten Diktatur spricht. Er verwendet dafür den Begriff Technokratie. Seine These ist, dass Menschen aus Bequemlichkeit Systeme übernehmen, von denen sie später abhängig werden. Als Beispiele nennt er digitale Nachweise und personalisierte Zugänge für private und öffentliche Dienste.

Bei der Altersprüfung sieht er die Möglichkeit, dass anonyme Nutzung nach und nach verschwindet. Wie weit solche Regeln reichen können, zeigt der Streit um Australiens Onlinegesetz. Dort warnt Google, dass die geplanten Vorgaben auch Maildienste und Dateispeicher treffen könnten. In Europa stellt sich beim digitalen Identitätsnachweis für Bankkonten die Frage, welche Zugangswege daneben im Alltag verfügbar bleiben.

Im weiteren Gespräch geht es um Tokenisierung. Dabei werden etwa Ansprüche oder Rechte an einem Vermögenswert als digitale Einheiten abgebildet. Regenauer nimmt einen Wald als Beispiel. Ihn interessiert, wer die Regeln für den Handel festlegt, wenn Rechte an solchen Vermögenswerten digital erfasst und handelbar gemacht werden.