Bargeld adé – Klingbeil will Pflicht zur Kartenzahlung durchsetzen

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil will Geschäfte und Restaurants verpflichten, mindestens eine digitale Bezahlmöglichkeit anzubieten. Reine Bargeldbetriebe sollen damit verschwinden. Die Eckpunkte werden nach einem Bericht des Spiegel derzeit zwischen den Ministerien abgestimmt.

Bargeld soll nicht verboten werden. Kunden sollen weiterhin mit Scheinen und Münzen zahlen können. Zusätzlich müssten Händler jedoch Karten, Smartphones oder eine andere elektronische Zahlungsart akzeptieren. Klingbeil verkauft den Eingriff als Wahlfreiheit für Verbraucher. Für die Betriebe ist es eine neue Pflicht.

Für große Ketten ist das kaum ein Problem. Kleine Läden, Gaststätten, Marktstände und Handwerksbetriebe müssen dagegen ein Gerät beschaffen, einen Zahlungsdienstleister wählen und dessen Gebühren tragen. Dazu kommen die Abhängigkeit von Strom, Mobilfunk, Internet und Banken. Ob ein Betrieb die Technik braucht oder seine Kunden sie überhaupt verlangen, soll am Ende der Staat entscheiden.

Elektronische Zahlungen hinterlassen zudem eine Datenspur. Zeitpunkt, Betrag, Händler und beteiligte Konten werden gespeichert und verarbeitet. Bargeld funktioniert ohne Konto, ohne Netz und ohne Freigabe eines Zahlungsdienstleisters. Gerade bei technischen Störungen bleibt es die einzige Bezahlmöglichkeit, die unmittelbar zwischen Käufer und Verkäufer funktioniert.

Die Digitalwirtschaft drängt schon länger auf eine gesetzliche Pflicht. Nach einer Bitkom-Umfrage vom Juni 2026 wünschen sich 84 Prozent der Befragten mindestens eine elektronische Zahlungsoption neben Bargeld. Bitkom vertritt allerdings selbst Unternehmen der Digitalbranche. Aus einem Kundenwunsch wird nun eine staatliche Vorgabe für jeden Händler.

Der Vorstoß steht nicht allein. Parallel treibt die EU den digitalen Euro voran, Banken bauen eigene Bezahlsysteme aus und Behörden verknüpfen immer mehr Dienste mit digitalen Identitäten. F-NEWS bündelt diese Entwicklung im Dossier „Bargeld, digitaler Euro und Kontrollgeld“. Auch die EZB warnt inzwischen selbst vor der schleichenden Verdrängung von Bargeld.

Klingbeils Plan schafft zunächst keinen Kartenzwang für Kunden. Er schafft einen Annahmezwang für Händler. Bargeld bleibt erlaubt, wird aber wieder ein Stück weiter an den Rand gedrängt. Die Scheine werden nicht abgeschafft. Man baut nur überall die Infrastruktur auf, mit der sie irgendwann kaum noch jemand braucht.