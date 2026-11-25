Ausgerechnet Sahra Wagenknecht zieht wieder Mauern hoch. Wenige Tage vor dem Bundesparteitag des BSW am Wochenende in Dresden hat die Parteigründerin in der Bild am Mittwoch, 25. November, aufgezählt, was mit der AfD nicht geht. Konsens sei, „dass wir weder eine Koalition mit der AfD wollen noch eine Tolerierung, ebenso wenig wie die Beteiligung an einer Brandmauer-Koalition“. Dazu kommt eine vierte rote Linie: Absprachen, „mit denen man sich gegenseitig Posten zuschiebt“, sind ausgeschlossen. Die Partei, deren Grundwertekommission die Brandmauer gerade erst für gescheitert erklärt hat, baut sie damit Stein für Stein wieder auf, nur ein paar Meter weiter rechts.

Verkauft wird das als Friedensangebot an die eigenen Reihen. „Auf Initiative des Parteivorsitzenden Fabio De Masi haben wir jetzt zu dritt einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der die Debatte befrieden soll“, sagte die 57-Jährige. Zu dritt heißt: Wagenknecht, De Masi und die Co-Vorsitzende Amira Mohamed Ali. Schon am Vortag hatte Wagenknecht dieselben Sätze der Deutschen Presse-Agentur gegeben, De Masi verbreitete sie selbst auf X. Die Absage an Koalition und Tolerierung soll in den Leitantrag für Dresden.

Kurz vor dem BSW-Bundesparteitag versucht die Parteispitze, den Richtungsstreit über den Umgang mit der AfD zu entschärfen. „Auf Initiative des Parteivorsitzenden Fabio De Masi gibt es jetzt einen Kompromissvorschlag, der die Debatte hoffentlich befriedet”, sagte Parteigründerin… pic.twitter.com/QF7fbJQbDM — Fabio De Masi 🦩 (@FabioDeMasi) November 24, 2026

Der Leitantrag verweist auf ein Positionspapier der BSW-Grundwertekommission, die Wagenknecht selbst leitet. Dessen Titel klingt nach Aufbruch: „Politik in der Sache statt Brandmauer-Polarisierung“. Darin steht der Satz „Die Brandmauer ist gescheitert“, und gleich danach: „parlamentarische Zusammenarbeit mit der AfD ja, Koalition nein“. Die AfD solle „wie jeder andere politische Konkurrent auch behandelt werden“. Ein paar Absätze weiter heißt es dann doch, eine Koalition mit der AfD oder die Tolerierung einer AfD-Minderheitsregierung kämen „ebenso wenig infrage wie die Beteiligung an einer Brandmauer-Koalition“. Wie jeder andere Konkurrent also, nur nicht beim Regieren.

Ganz zumachen will Wagenknecht die Tür nicht. Gemeinsame Anträge mit der AfD sollen möglich bleiben, auch schriftliche Vereinbarungen. „Schriftliche Vereinbarungen mit der AfD sollte man nicht ausschließen“, sagte sie der Bild. „Wenn die Vereinbarungen sachbezogen sind und beispielsweise die Umsetzung bestimmter extremer Positionen verhindern, wäre das sinnvoll.“ Verbesserungen seien so etwa in der Bildungspolitik oder bei der Reform des Öffentlich-Rechtlichen Rundfunks drin. „Solche schriftlichen sachbezogenen Vereinbarungen sind noch lange keine Regierungstolerierung.“ Es gehe darum, „das Maximale an BSW-Positionen“ herauszuholen. Den Änderungsantrag ihrer innerparteilichen Kritiker lehnt sie ab: „Das würde uns einfach die Hände binden.“

Diese Kritiker wollen noch mehr Beton. Die Vize-Vorsitzenden Ralph Suikat und Jessica Tatti warnen: „Wer auf einen Schmusekurs mit der AfD setzt, liefert niemandem einen Grund, zum BSW zu wechseln.“ Sie wollen jede „formelle oder faktische Tolerierung“ und „auf Dauer angelegte Absprachen“ ausschließen. Sevim Dagdelen verlangt laut dpa, Brandmauern „wie auch eine auf Dauer angelegte Zusammenarbeit mit der völkischen AfD“ auszuschließen. Der Aufstand gegen den Magdeburger Weg hat gewirkt. Wagenknechts Kompromiss ist vor allem ein Zugeständnis an die Brandmauer-Fraktion in der eigenen Partei.

Dabei hätte das BSW in Sachsen-Anhalt die Chance, die Lagerlogik wirklich zu durchbrechen. Bei der Landtagswahl am 6. September kam die AfD laut amtlichem Endergebnis auf 43,8 Prozent und 39 von 83 Sitzen, das BSW auf 5,3 Prozent und fünf Sitze. Zusammen haben beide eine Mehrheit. Der sogenannte Magdeburger Weg heißt bisher: keine Koalition, keine Stimmen für einen Ministerpräsidenten Ulrich Siegmund, Zusammenarbeit von Fall zu Fall. Pikant ist die Posten-Linie. Erst nach der Wahl war bekannt geworden, dass AfD und BSW sich über Landtagsposten verständigt haben sollen. Genau solche Absprachen erklärt Wagenknecht nun zum Tabu.

Wagenknecht selbst gibt sich gelassen. „Die Differenzen sind, wenn man wirklich genau hinschaut, in der Sache viel geringer, als einige denken“, sagte sie. Ob der Streit damit beigelegt sei? „Das hoffe ich.“ Der Parteitag solle „nicht das Signal der Selbstbeschäftigung, sondern das des Aufbruchs“ senden, und der Wahlerfolg in Sachsen-Anhalt könne „den Grundstein für ein Comeback des BSW legen“. Noch am Dienstag hatte sie auf X einen Gastbeitrag der Magdeburger Spitzenkandidatin Claudia Wittig gefeiert, der den Magdeburger Weg als Projekt beschreibt, „um die Gräben zuzuschütten“. Ihr Schlusssatz: „Das Richtige tun – mit jedem, der will.“

„Der Magdeburger Weg ist nichts anderes als der Anspruch des BSW: die politischen Gegebenheiten anzuerkennen und mit ihnen zu arbeiten, im Interesse der Bürger.“ Claudia Wittig vom BSW Sachsen-Anhalt bringt es auf den Punkt! Aus ihrem klugen Gastbeitrag bei Focus Online:



„Das… pic.twitter.com/uOyDyZZM62 — Sahra Wagenknecht (@SWagenknecht) November 24, 2026

Mit jedem, der will, nur eben nicht in einer Regierung, nicht bei einer Tolerierung und nicht bei Posten. Wer Gräben zuschütten will, schreibt keine Liste von Ausschlüssen in den Leitantrag. Das BSW wollte die Ausgrenzungspolitik der anderen beenden. Vor dem Parteitag zeigt sich, was davon übrig ist: Statt Gräben zu überwinden, können Linke am Ende doch nur Mauern bauen, auch die, die einmal ausgezogen waren, sie einzureißen.