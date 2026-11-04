Biocomputer aus Menschenhirn: Kann die Maschine Bewusstsein entwickeln?

Silicon Valley füttert Sprachmodelle mit Megawatt. Parallel dazu züchten Labore menschliche Nervenzellen, setzen sie auf Elektrodenchips und lassen sie lernen. Die Branche spricht von Biocomputing, Wetware oder Organoid Intelligence. F-News fasst den Stand vom November 2026 zusammen: was heute schon läuft, was als Nächstes angekündigt ist, was Kritiker fürchten – und welche ethischen Fragen offen bleiben.

Aktueller Stand: Was schon existiert

Das australische Unternehmen Cortical Labs aus Melbourne verkauft seit März 2025 das System CL1 als kommerzielle Plattform. In dem schuhkartongroßen Gerät wachsen laborgezüchtete menschliche Neuronen auf einem Siliziumchip mit Lebenserhaltung. Nährstoffe, Temperatur, Abfallentsorgung, Keimkontrolle. Berichte nennen je nach Version und Generation rund 200.000 bis 800.000 Neuronen, das entspricht der Größenordnung Insektenhirn, nicht Menschenhirn. Die Zellen bleiben im Gerät bis zu sechs Monate lebensfähig.

Der Vorgänger „DishBrain“ lernte 2022 das Videospiel Pong. Die Neuronen bekamen bei Fehlern chaotische und bei Treffern geordnete elektrische Signale. Sie spielten besser als ein System ohne Rückmeldung, aber weit entfernt von menschlichen Spielern. Anfang 2026 steuerte ein CL1 laut Fachberichten den Ego-Shooter Doom als Hackathon-Demonstration.

Cortical Labs bietet drei Zugangswege: Hardwarekauf, Cloud-Zugang („Wetware-as-a-Service“) und Auftragsversuche. IEEE Spectrum nannte 2025 einen Listenpreis von 35.000 Dollar pro CL1 beziehungsweise rund 20.000 Dollar in 30er-Racks; Cloud-Zugang startete mit etwa 300 Dollar pro Woche. Die Straits Times meldete im August 2026 für den Zugang zu einer CL1-Einheit in Singapur rund 2.200 Dollar im Monat. Käufer physischer Geräte brauchen ethische Freigaben und ein Zellkultur-Labor; Garagen-Bastler sind unerwünscht.

Das menschliche Gehirn verbraucht nach physiologischen Schätzungen etwa 20 Watt. Cortical Labs wirbt für CL1 mit rund 30 Watt pro Gerät gegenüber bis zu 600 Watt für eine herkömmliche GPU. Ein Rack mit mehreren Einheiten soll bei 850 bis 1.000 Watt liegen. Ob die Watt-Vergleiche fair gegen reale KI-Lasten skaliert sind, bleibt umstritten, die Größenordnung „Bruchteil eines GPU-Racks“ ist Firmenangabe und Pressewiedergabe.

FinalSpark in der Schweiz betreibt die „Neuroplatform“: menschliche Hirnorganoide von etwa einem halben Millimeter Durchmesser mit rund 10.000 Neuronen auf Elektrodenarrays. Forscher steuern Stimulation und Ableitung remote per Python. Das Unternehmen berichtet von Lebensdauern von mehr als 100 Tagen, über 1.000 eingesetzten Organoiden und mehr als 18 Terabyte Messdaten; Universitäten erhielten kostenlosen oder vergünstigten Zugang. An der Indiana University Bloomington koppelte Feng Guos Team Organoide als „Brainoware“ an Multielektrodenarrays und zeigte Spracherkennung und einfache nichtlineare Vorhersageaufgaben – Reservoir-Computing mit lebendem Gewebe, kein vollständiges Gehirn.

Thomas Hartung und Lena Smirnova von der Johns Hopkins University prägen den akademischen Rahmen „Organoid Intelligence“: dreidimensionale Hirnorganoide in geschlossenen Schleifen mit Sensorik, Feedback und Software. Hartung lässt Ethiker in Laborsitzungen mitlaufen. In China entwickelten Teams der Tianjin University und der Southern University of Science and Technology das System MetaBOC: Hirnorganoide auf Chip steuern über Kodierung und Dekodierung Roboteraufgaben wie Hindernisvermeidung, Zielverfolgung und Greifen. Berichte nennen Organoide in der Größenordnung von etwa 100.000 Neuronen – wiederum weit unter den rund 86 Milliarden Neuronen eines menschlichen Gehirns. Die Roboterbilder sind Demonstrationen; das Organoid ist kein aus einem Körper entnommenes Gehirn.

Cortical Labs (gegründet 2019) hat nach Angaben rund 11 Millionen Dollar eingesammelt. Investoren: Horizons Ventures des Hongkonger Milliardärs Li Ka-shing, Blackbird Ventures, LifeX Ventures, Radar Ventures und In-Q-Tel, die Risikokapitalfirma der CIA. Die Zellen bei CL1 stammen laut Chefentwickler Brett Kagan aus induzierten pluripotenten Stammzellen: Blut oder Haut von erwachsenen Spendern wird zu Stammzellen umprogrammiert und zu Neuronen differenziert. DishBrain arbeitete zeitweise auch mit Mausneuronen gemischt. Was die Systeme heute leisten, ist eng: einfache Lernaufgaben, Mustererkennung, Steuerungssimulationen, Pharma- und Krankheitsmodelle. Was sie nicht sind: generelle KI, bewusste Mini-Menschen oder Ersatz für Rechenzentren im Maßstab von OpenAI.

Was als Nächstes kommt – Ankündigungen

Im März 2026 kündigte Cortical Labs mit dem Rechenzentrumsbetreiber DayOne „biologische Rechenzentren“ an. Melbourne sollte 120 CL1-Einheiten betreiben, Singapur bis zu 1.000 in Phasen, plus 20 Einheiten mit der National University of Singapore zur Validierung. Die Straits Times meldete im August 2026, das Singapur-Setup mit zunächst 20 CL1 sei live gegangen; Melbourne laufe kommerziell mit rund 20 zahlenden Kunden aus Forschung und Unternehmen. Die Ausbaustufe auf 1.000 Einheiten steht unter dem Vorbehalt von Zulassung, Effizienz- und Sicherheitstests – Ankündigung, kein vollendeter Gigawatt-Ersatz.

Firmen und Forscher nennen als nächste Schritte größere und besser versorgte Organoide, darunter Ansätze zur Gefäßbildung, dichtere Elektroden, hybrides Bio-Silizium und längere Lebensdauer. Li Xiaohong von der Tianjin University sagte öffentlich, bei besserer Nährstoffversorgung und feineren Elektroden könne das System „mehr tun“; derzeit bleibe der Abstand zum menschlichen Gehirn enorm. Hartungs OI-Programm zielt auf Lern- und Gedächtnismodelle sowie Krankheitsforschung. FinalSpark will den Fernzugriff ausweiten. All das sind Roadmaps und Werbeversprechen – keine Garantie, dass Wetware morgen ChatGPT ersetzt.

CEO Hon Weng Chong formulierte die Vision, Cortical Labs solle „wie Nvidia“ werden und anderen ermöglichen, auf der Technik aufzubauen. Das ist Produktstrategie. Parallel fließen öffentliche Mittel in Organoid- und Neuromorph-Projekte; DARPA und NSF haben laut Berichten organoidbezogene Biocomputing-Vorhaben gefördert. Wer skaliert, skaliert auch Dual-Use-Potenzial.

Befürchtungen der Kritiker

Kritiker sehen in der Kommerzialisierung lebendigen menschlichen Nervengewebes eine neue Industrieform. Im Effective-Altruism-Umfeld kursiert der Begriff „Brain Farming“: die gezielte Zucht und Vermarktung potenziell bewusster Systeme zu Rechenzwecken. Der Autor eines viel diskutierten Forumsbeitrags fordert ein globales Verbot der Kommerzialisierung, solange die Bewusstseinsschwelle unklar ist, mit dem Argument, Prävention sei leichter als die spätere Demontage einer etablierten Branche.

Philosophisch-ethische Analysen zu DishBrain warnen vor künstlichem Leiden. Ein Aufsatz in der Zeitschrift „Science and Engineering Ethics“ argumentiert auf Basis der Annahmen der Entwickler selbst, dass die Architektur mit Formen synthetischer Phänomenologie und Leidensfähigkeit vereinbar sein könnte, und verlangt Vorsorge statt Entwarnung. Die Plattform ai-consciousness.org nennt CL1 ein „ethisches Albtraum-Szenario“: „Wir haben es nicht bewiesen“ sei keine Beweisführung für Abwesenheit von Bewusstsein. In-Q-Tel im Cap-Table und militärische Förderlinien nähren die Sorge vor Dual Use – adaptive Steuerung, Robotik, sichere oder schwer abhörbare Bio-Systeme.

Weitere Kritikpunkte sind die unkontrollierte Skalierung der Zellzahl und Vernetzung, Vermietung menschlichen Gewebes als Cloud-Produkt, fehlende harmonisierte internationale Regeln für Herstellung, Verkauf und Entsorgung, Transplantation von Organoiden in Tiere und Assembloids aus mehreren Organoiden. Die Asilomar-Konferenz vom November 2025 zu Neuralorganoiden hielt fest, dass bestehende Aufsichtsmechanismen dem Tempo der Technik nicht hinterherkommen. F-News hat parallele Spannungen der KI-Welt bereits bei der KI-Blase in China, bei Hirnchips à la Musk und bei der Frage was dem Menschen bleibt, wenn KI die Arbeit übernimmt beleuchtet.

Ethische Fragen: Zellen, Leid, Bewusstsein, Recht

Bei Cortical Labs stammen die Neuronen nach Kagan aus iPSC: Spenderblut wie bei einer Routineuntersuchung, Umprogrammierung zu Stammzellen, Differenzierung zu Nervenzellen. Das vermeidet für diese Produktlinie die direkte Zerstörung eines Embryos. In der breiteren Organoid-Forschung werden weiterhin embryonale Stammzelllinien und andere Quellen genutzt. Embryonale Linien bedeuten Verbrauch menschlichen Lebens am Anfang. iPSC umgehen diesen Schritt und erzeugen trotzdem lebendes menschliches Nervengewebe als Verbrauchsmaterial für Chips, Racks und Cloud-Miete.

Kann so eine Maschine leiden oder Bewusstsein entwickeln? Brett Kagan sagt, man wolle „kein Leiden in der Petrischale“ erzeugen und arbeite mit Bioethikern, Marker, die manche für Bewusstsein hielten, seien bei genauer Prüfung nur Strukturierung in einer Informationsumgebung gewesen. Silvia Velasco vom Murdoch Children’s Research Institute hält aktuelle Systeme für zu primitiv für Bewusstsein, fordert aber vorausschauende Prüfung. Eine systematische Übersicht Ende 2025 kommt zu dem Schluss, dass Definition und Nachweis von Bewusstsein in menschlichen Hirnorganoiden ungelöst bleiben und Theorien widersprüchliche Vorhersagen liefern. Lavazza und Massimini schlagen Messansätze vor. Asilomar-Teilnehmer verwiesen darauf, dass heutigen Organoiden thalamokortikale Verbindungen, Sinnesorgane und motorische Systeme fehlen – Bewusstsein erscheine auf Basis des Bekannten unwahrscheinlich, bleibe aber mit wachsender Komplexität zu beobachten.

Rechtlich fallen Neuralorganoide oft zwischen die Stühle: weder klassischer Menschenversuch noch Tierschutz. Es gibt keine spezifischen Gesetze, die Bewusstsein in Organoiden verbieten oder schützen. Kommerzielle Vermietung lebendigen Hirngewebes wirft Fragen nach Eigentum, Haftung und Entsorgung auf. Wer die Zellen züchtet, entscheidet über Leben, Nutzung und Tod menschlicher Nervengewebe – unabhängig davon, ob Silicon Valley das „ethisch überlegene“ Narrativ gegen Tierversuche verkauft.

Der Stand im November 2026 ist nüchtern und erschreckend zugleich. Lebende menschliche Neuronen auf Chips lernen bislang nur eng begrenzte Aufgaben, verbrauchen wenig Strom und sind bereits käuflich oder remote buchbar. Damit ist die Richtung vorgegeben, das Tor geöffnet.