Hunderte Schulen in mehreren Bundesländern erhielten am Montag nahezu gleichlautende Bombendrohungen per E-Mail. Sprengsätze wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht gefunden, die Polizei sprach vielerorts von keiner konkreten Gefahr. Trotzdem zeigte die bundesweite Welle, wie unterschiedlich Schulen auf dieselbe Lage reagieren und wie schnell Eltern im Informationsvakuum zurückbleiben. F-NEWS hatte bereits über die Bombendrohungen in mehreren Bundesländern berichtet.

Während Schulen in Thüringen nach polizeilicher Empfehlung den Unterricht fortsetzten, wurden andernorts Gebäude geräumt oder der Schultag abgebrochen. In Laatzen evakuierten mehrere Grundschulen vorsorglich. Wie der LeineBlitz berichtet, fiel anschließend der restliche Unterricht aus. Kinder, die nicht sofort abgeholt werden konnten, wurden weiter betreut. An einer weiteren Schule traf die Drohmail wegen einer fehlerhaften Adresse erst verspätet ein. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Polizei die Gefahr bereits als nicht konkret bewertet.

Viele Eltern erfuhren nach eigenen Angaben zuerst aus der Presse oder über soziale Netzwerke von den Drohungen. Eine direkte Nachricht der Schule blieb teilweise aus. Nicht überall existieren aktuelle E-Mail- oder Telefonverteiler, erst recht keine einheitliche Warnlösung. Private WhatsApp-Gruppen können ein behördliches Alarm- und Informationssystem nicht ersetzen.

Fragwürdig blieb auch die Informationspolitik der Polizei. Die offiziellen Mitteilungen nannten die Bombendrohungen, verschwiegen jedoch den politisch-religiösen Inhalt der Schreiben. Nach Medienberichten forderten die Absender die Einführung der Scharia und den Rücktritt der Bundesregierung; die Mails sollen mit „Allahu Akbar“ geendet haben. Wer hinter der Serie steckt, ist bislang nicht geklärt. F-NEWS hat die ausgelassenen Inhalte im Beitrag „Bombendroher forderten Einführung der Scharia und Rücktritt der Regierung“ aufgegriffen. Eine unbekannte Täterschaft rechtfertigt es nicht, den Inhalt einer bundesweiten Drohserie vor der Öffentlichkeit kleinzuhalten.

F-NEWS fragte deshalb beim Bildungsministerium Rheinland-Pfalz nach einheitlichen Notfallplänen, der sofortigen Benachrichtigung von Familien und möglichen Konsequenzen für den Umgang mit Terror-, Amok- und anderen Bedrohungslagen. Ministeriumssprecher Ulrich Gerecke erklärte, für Bomben- und Amokdrohungen gebe es an allen Schulen des Landes ein verpflichtendes Verfahren. Grundlage sei der sogenannte Krisenordner, der zusammen mit der Polizei erarbeitet werde. Außerdem müsse jede Schule ein Krisenteam bilden.

Das Ministerium spricht von einer engen Zusammenarbeit zwischen Schulaufsicht, Polizei, Schulen und weiteren Behörden. Man setze auf „ganz transparente Kommunikation mit den Eltern“. Wie diese Kommunikation alle Familien innerhalb weniger Minuten erreichen soll, beantwortet die Stellungnahme jedoch nicht. Statt eines verbindlichen Warnkanals verweist sie auf die Bewertung jedes Einzelfalls durch Polizei und Sicherheitsbehörden.

Die vom Ministerium verlinkte Handreichung zum Krisenmanagement an Schulen stammt in der öffentlich zugänglichen Fassung aus November 2019. Sie ordnet Sprengsatzlagen dem höchsten Gefährdungsbereich zu: ohne Zeitaufschub, mit sofortiger Alarmierung von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst. Eltern betroffener Schüler und der Schulelternbeirat werden ausdrücklich als zu informierende Gruppen genannt. Der konkrete Übermittlungsweg bleibt der jeweiligen Schule überlassen.

Damit bleibt eine entscheidende Schwachstelle offen. Ein Krisenordner im Schrank schützt niemanden, wenn Kontaktdaten veraltet sind, Warnketten nicht geprobt werden oder Schulen im Ernstfall nicht wissen, ob sie räumen, abschließen oder den Unterricht fortsetzen sollen. Aus der Antwort des Ministeriums ergibt sich weder eine Pflicht zu einem einheitlichen digitalen Warnsystem noch eine Zusage, nach der bundesweiten Drohserie die Informationswege zu überprüfen.

Brandschutzübungen sind selbstverständlich. Für Bombendrohungen, Terror und Amok braucht es denselben praktischen Ernst: aktuelle Kontaktlisten, getestete Meldewege, klare Zuständigkeiten und eine schnelle, vollständige Information der Eltern. Sicherheit endet nicht bei der Lagebewertung der Polizei. Sie muss auch bei den Familien ankommen.