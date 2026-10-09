Bremen: Schwarzer liegt auf dem Boden – Radfahrerin will helfen und wird vergewaltigt

Eine 30-jährige Radfahrerin hat in Bremen-Mahndorf einen Mann angesprochen, den sie für hilflos hielt. Kurz darauf soll er sie in ein Gebüsch gestoßen und sexuell angegriffen haben. Die Polizei Bremen sucht jetzt Zeugen und veröffentlicht eine ausführliche Beschreibung des Verdächtigen.

Der Angriff ereignete sich nach Angaben der Polizei am Dienstag, 6. Oktober, zwischen 17.45 und 17.50 Uhr. Die Frau fuhr auf einem Kiesweg entlang der Bahngleise vom Ehlersdamm in Richtung Eppenhainer Straße. Hinter der Bahnüberführung sah sie einen Mann am Boden liegen, offenbar hinter einem Schalthaus für den Bahnübergang. Sie hielt an und sprach ihn an, weil sie befürchtete, er brauche Hilfe.

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand sprang der Mann auf, stieß die Frau in ein angrenzendes Gebüsch und nahm dort sexuelle Handlungen an ihr vor. Als eine andere Radfahrerin näher kam, ließ er von seinem Opfer ab. Anschließend floh er auf einem Trampelpfad an den Gleisen entlang in Richtung Bahnhof Mahndorf. Ob er seine Lage am Boden bewusst vortäuschte, um die Frau anzulocken, teilt die Polizei nicht mit.

Die Ermittler suchen besonders die Radfahrerin, die während des Angriffs in die Nähe kam. Auch andere Menschen, die den Verdächtigen im Bereich der Bahngleise oder auf dem Weg zum Bahnhof Mahndorf gesehen haben, sollen sich melden. Ein Hinweis auf den Tatablauf, die Fluchtrichtung oder die auffälligen Schuhe könnte helfen, den Mann zu identifizieren.

Die Polizei beschreibt den Verdächtigen als schwarzen Mann von etwa 35 Jahren. Er soll ungefähr 1,90 Meter groß sein und eine kräftige Statur, ein rundes Gesicht, eine breite Nase und volle Lippen haben.

Bekleidet war er demnach mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer weiten dunklen Hose.

Besonders auffällig: knöchelhohe Sneakers mit neonoranger Untersohle und neonorangen Applikationen. Sein Erscheinungsbild wirkte gepflegt.

Wer etwas beobachtet hat, kann den Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 erreichen.