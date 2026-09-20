CDU in MV an der Fünfprozentgrenze, BSW knapp draußen

Die CDU muss in Mecklenburg-Vorpommern um ihren Einzug in den Landtag zittern. Laut der neuesten Hochrechnung der ARD liegt sie bei genau 5,0 Prozent. Schon ein kleiner Rückgang könnte sie aus dem Schweriner Parlament drängen. 2021 hatte die Partei noch 13,3 Prozent erreicht.

Das BSW liegt mit 4,9 Prozent derzeit knapp unter der Fünfprozenthürde. Ob beide Parteien Mandate erhalten, ist weiterhin offen. Die Auszählung läuft, und die Werte können sich noch ändern.

Vorn liegt die AfD mit 37,9 Prozent. Die SPD von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kommt auf 35,7 Prozent. Die Linke erreicht 6,7 Prozent, die Grünen 5,4 Prozent. Für die CDU wäre selbst ein knapper Wiedereinzug ein Absturz. Scheitert sie an der Hürde, wäre das nach dem Wahldebakel in Sachsen-Anhalt der nächste schwere Schlag für Parteichef Friedrich Merz, aber wie er bereits erklärte, kommt ein Rücktritt nicht infrage. Der Mann ist eine einzige Schande.