Die Nachricht, dass Christen in Europa immer häufiger angegriffen werden, kommt aus Amerika. Fox News hat am 25. November ausführlich über den neuen Bericht der Wiener Beobachtungsstelle OIDAC Europe berichtet, mit Zahlen, Fallbeispielen und Stimmen von Experten. In Deutschland, dem Land mit den meisten zivilgesellschaftlich gemeldeten Fällen in Europa, findet sich in Tagesschau, Spiegel, Zeit, Süddeutscher Zeitung, FAZ und Welt dazu kaum etwas. Der Deutschlandfunk brachte eine kurze Meldung, ausführlich berichteten vor allem kirchliche Medien wie Kathpress, Vatican News und EWTN. Die Welt hatte den Vorjahresbericht noch aufgegriffen, die Tagesschau befasste sich im Oktober mit OIDAC vor allem in einem Faktencheck-Format zu „brennenden Kirchen“, in dessen Quellenliste die 33 von OIDAC gemeldeten Brandanschläge auf deutsche Kirchen des Jahres 2024 als „angebliche“ geführt werden.

Mit einem anderen Thema hatten die Redaktionen weniger Mühe. Am selben 16. November, an dem OIDAC seinen Bericht 2026 veröffentlichte, beklagte der Verein CLAIM, dass er ab 2027 seine Bundesförderung „für die bundesweite Arbeit gegen antimuslimischen Rassismus“ verliert. Deutschlandfunk, taz und Deutsche Welle griffen das auf. Wie gut diese Arbeit bisher ausgestattet war, steht in einer Antwort der Bundesregierung vom August: Projekte von CLAIM werden 2026 mit 624.997,44 Euro gefördert, die „Aktionswochen gegen antimuslimischen Rassismus“ unterstützt der Bund schon seit 2020. Die EU-Kommission leistet sich eine eigene Koordinatorin gegen antimuslimischen Hass. Einen Koordinator gegen Christenhass gibt es nicht.

Dabei sind die Zahlen deutlich. OIDAC zählt für 2025 europaweit 2.465 antichristliche Hassverbrechen und Vorfälle. 395 davon richteten sich gegen Personen, nach 274 im Vorjahr, ein Plus von 44 Prozent. Amtlich erfasst wurden die meisten Taten in Frankreich (843), England und Wales (624), Deutschland (337) und Österreich (134). In Frankreich stiegen die Angriffe auf Personen um 70 Prozent, körperliche Attacken auf Geistliche vervierfachten sich. In Lyon wurde der assyrische Christ Ashur Sarnaya, der vor dem IS aus dem Irak geflohen war, erstochen, während er live über seinen Glauben sprach. In Polen wurde ein Priester in seinem Pfarrhaus gefesselt und getötet. „Unsere größte Sorge bei den neuen Daten ist, dass antichristliche Angriffe auf Personen, auf die Menschen selbst, zugenommen haben“, sagte OIDAC-Direktorin Anja Tang dem US-Sender. „Geistliche und Verantwortliche für Gotteshäuser wurden am häufigsten angegriffen, und bei ihnen sind die Zahlen auch am stärksten gestiegen.“

Für Deutschland weist das Bundeskriminalamt 337 politisch motivierte antichristliche Straftaten aus, darunter 14 Körperverletzungen, 34 Fälle von Nötigung oder Bedrohung und einen versuchten Mord, 57 Taten richteten sich gegen Personen. Brandanschläge auf Kirchen oder verbrannte Bibeln tauchen dort nicht automatisch auf, weil nur politisch motivierte Taten gezählt werden. Die Meldungen an die OSZE ergeben für Deutschland 145 Vorfälle, den höchsten Wert in Europa. Die AfD hatte deshalb gefordert, Angriffe auf Kirchen auch ohne politisches Tatmotiv zu erfassen. Laut einer im Bericht zitierten INSA-Umfrage halten 36,5 Prozent der Deutschen Christenfeindlichkeit für verbreitet, bei den unter 29-Jährigen 48,6 Prozent.

Auch die Täter benennt der Bericht, soweit sie bekannt sind. Von 528 Fällen, die OIDAC selbst dokumentiert hat, zeigten 123 ein politisches oder ideologisches Motiv. Vorn liegen Linksradikale mit 26 Fällen, gefolgt von Rechtsradikalen, radikalen Islamisten und antireligiösen Tätern mit je 22. Tang zeigte sich überrascht vom Ausmaß der Gewalt „linksextremer Gruppen“ gegen Lebensschützer im deutschsprachigen Raum. In Leipzig muss ein kirchliches Café nach 26 Anschlägen in zweieinhalb Jahren schließen, die Betreiber machen Linksextremisten verantwortlich. Erst vor wenigen Tagen gab es in der Stadt erneut Angriffe auf Kirchen. In Wien wurde die Karlskirche während einer Messe wegen Bombenattrappen geräumt. „Ich finde es schockierend, welches Maß an Gewalt oft von Gruppen ausgeht, die anderer Meinung sind, die Toleranz einfordern, sich dann aber selbst am intolerantesten verhalten“, sagte Tang.

Der Extremismusforscher Lorenzo Vidino von der George Washington University beschreibt das Muster, das sich auch in der deutschen Berichterstattung zeigt. „Es steht außer Frage, dass es Gewalttaten gegen Muslime und gegen Juden gegeben hat, und das ist verabscheuungswürdig. Und wenn es passiert, wird es verfolgt“, sagte er Fox News. „Wenn dieselbe Tat gegen Kirchen oder christliche Stätten geschieht, passiert das nicht in gleicher Weise.“ OIDAC kritisiert in seinem Bericht ausdrücklich auch die öffentlich-rechtlichen Sender, etwa einen gelöschten Tagesschau-Beitrag, der das Gebet eines christlichen Fußballers als gefährlich darstellte.

Für antimuslimischen Rassismus gibt es Aktionswochen, Bundesmittel, eine EU-Koordinatorin und Schlagzeilen, sobald ein Förderbescheid ausbleibt. Für 395 angegriffene Christen reicht es zu einer Kurzmeldung im Deutschlandfunk, und die Tagesschau prüft lieber, ob die Kirchen wirklich gebrannt haben. Wer erfahren will, was in Europas Kirchen passiert, muss inzwischen amerikanisches Fernsehen schauen.