Wer „Dark Web“ googelt, sucht oft eine Anleitung: Wie kommt man rein, was darf man, wo fliegt man auf. Die kurze Antwort: Der technische Zugang läuft über ein Overlay-Netz, in der Praxis über Tor. Legal ist das in Deutschland in engen Grenzen. Gefährlich wird es schnell, und zwar nicht nur vor Gericht, sondern schon durch Betrug und Schadsoftware. Eine Wegbeschreibung in den illegalen Handel ist das nicht. Keine Markt-URLs, keine Foren, keine Klickliste.

Wie der Zugang funktioniert

Das Dark Web ist kein zweites Internet. Das offene Netz mit Shops und Nachrichtenportalen ist das Clearnet. Dahinter liegt das Deep Web: alles hinter Login, vom Onlinebanking bis zur Cloud. Das Dark Web sind Dienste, die normale Suchmaschinen nicht listen. Sie laufen über ein Overlay, vor allem Tor. Die Adressen enden auf .onion und haben 56 Zeichen. Wer die Adresse nicht kennt, findet den Dienst in der Regel nicht.

Das Tor-Projekt pflegt die Software. Die Idee des Onion Routing stammt aus dem US Naval Research Lab der 1990er: Der Verkehr geht über mehrere von Freiwilligen betriebene Relais, jeder Schritt ist verschlüsselt. Der Anschluss soll nicht sehen, welche Seite aufgerufen wird. Die Seite soll die echte IP-Adresse nicht kennen. Der übliche Weg in dieses Netz ist der Tor Browser, eine Firefox-Variante vom Projekt selbst. Wer ihn holt, holt ihn von der Projektseite, nicht von der ersten Werbeanzeige. Genau dort sitzen die ersten Fallen: gefälschte Downloads, die Wallets leeren oder den Rechner übernehmen.

Onion-Dienste verstecken zusätzlich den Serverstandort. Journalisten und Oppositionelle nutzen denselben Unterbau wie Kriminelle. Der Browser ändert den Strafrahmen nicht. Technisch „drin“ ist, wer Tor nutzt und eine Onion-Adresse aufruft. Das ist keine Einladung, kriminelle Shops zu suchen.

Was legal ist

Tor zu nutzen ist in Deutschland nicht verboten. Wer den Browser startet, um Zensur zu umgehen, die eigene Verbindung zu schützen oder eine legale Onion-Seite zu lesen, bewegt sich in der Regel auf legalem Boden. Whistleblower-Briefkästen großer Redaktionen laufen bewusst über solche Dienste. Das ist der Zweck, den das Projekt selbst nennt: Schutz vor Überwachung, nicht Freibrief für den Handel.

Legal bleibt auch, wer Bitcoin hält oder Bitcoin möglichst privat zu zahlen versucht, ohne verbotene Ware zu kaufen. Die Chain ist trotzdem ein öffentliches Kassenbuch. Sobald Coins von einer Börse mit Ausweispflicht kommen oder dorthin zurückfließen, lassen sich Pfade oft nachziehen. Anonym ist das nicht. Mixer und namenlose Tauschseiten, die die Spur kappen sollen, holt die Strafverfolgung regelmäßig vom Netz. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt und das BKA schalteten den Swapping-Dienst eXch ab. Europäer nahmen cryptomixer.io vom Netz. Wer „nur mischt“, darf sich auf Rückfragen von Börse, Bank und Zoll einstellen.

Wo Gefahr droht

Strafbar wird es, sobald verbotene Ware, verbotene Dateien oder verbotene Dienstleistungen im Spiel sind. Das Bundeskriminalamt beschreibt die Underground Economy als Geschäft: Drogen, Waffen, Missbrauchsdarstellungen von Kindern, gestohlene Identitäten, Cybercrime als Dienstleistung. Schon der Aufruf von Missbrauchsdarstellungen ist eine Straftat. Der Kauf verbotener Ware ebenfalls. Der Satz „ich habe nur geschaut“ trägt vor Gericht nicht, wenn der Inhalt selbst illegal ist.

Daneben sitzt die technische Falle. Kriminelle Märkte werben mit einfachem Einstieg und sind oft selbst Betrug: Phishing, Wallet-Stealer, Malware, die sich als Zugang tarnt, Shops die Bitcoin kassieren und verschwinden. Die Analysefirma Chainalysis zählte für 2024 rund 2 Milliarden Dollar an bekannte Darknet-Markt-Adressen, nach 2,3 Milliarden Dollar 2023, eine Untergrenze. Darknet-Verkäufe hängen weiter an Bitcoin. Wer von einer identifizierten Börse dorthin überweist, schreibt Ermittlern die Route hin.

Die Anonymität der Anbieter hält oft nur, bis jemand den Betrieb übernimmt. 2013 nahm das FBI den Silk-Road-Gründer Ross Ulbricht fest, 2015 verurteilte ihn New York zu lebenslanger Haft. 2017 führte die niederländische Polizei den Markt Hansa zeitweise selbst weiter und sammelte Käufer und Verkäufer. Wer glaubt, ein Onion-Shop sei unsichtbar, hat dreizehn Jahre Ermittlung verschlafen.

Die politische Falle kommt oben drauf. Der Staat erzählt, Krypto und Tor seien Werkzeuge der Unterwelt, und baut parallel die digitale Ausweispflicht im Netz. Mixer werden beschlagnahmt, die EU-Bargeldgrenze rückt näher, der digitale Euro soll programmierbar werden. Wer Privacy will, braucht Münzen, die nicht von selbst protokollieren, und ein Netz, das nicht jeden Klick an die Behörde meldet. CBDC liefert beides nicht. Es liefert das Kassenbuch gleich mit der Kundenakte. Das Dark Web ändert daran nichts. Es macht aus einem öffentlichen Buch kein Bargeld.