So bezahlen Sie mit Bitcoin möglichst privat

Bitcoin ist kein digitales Bargeld. Jede normale Überweisung landet dauerhaft auf einer öffentlichen Blockchain. Wer eine Adresse mit einer Person verbinden kann, sieht häufig auch frühere Eingänge, spätere Ausgaben und den verbleibenden Bestand. Private Zahlungen sind trotzdem möglich, wenn Wallet, Zahlungsweg und Herkunft der verwendeten Bitcoin sauber getrennt werden.

Die wichtigste Klarstellung zuerst: Das neue Konzept Shielded Bitcoin ist noch kein fertiges Produkt. Es gibt derzeit keine allgemein verfügbare Wallet, in der man diese Funktion einfach einschalten kann. Wer heute privat bezahlen will, muss vorhandene Verfahren wie Lightning, PayJoin, neue Empfangsadressen und eine sorgfältige Auswahl der verwendeten Guthaben kombinieren.

1. Bitcoin nicht direkt von der Börse ausgeben

Wer bei einer regulierten Börse Bitcoin kauft, hat seine Identität bereits mit dem Konto verknüpft. Eine Auszahlung von dort an eine eigene Adresse ist deshalb nicht anonym. Noch schlechter ist die direkte Zahlung aus einem Börsenkonto: Der Dienstleister kennt Absender, Zieladresse, Betrag und Zeitpunkt.

Der erste Schritt ist eine selbstverwaltete Wallet, bei der nur der Nutzer die Schlüssel besitzt. Die von der Börse ausgezahlten Bitcoin sollten dort als eindeutig zuordenbare Guthaben gekennzeichnet bleiben. Eine Wallet mit sogenannter Coin Control zeigt einzelne UTXOs an. Dadurch lässt sich später gezielt auswählen, welches Guthaben für eine Zahlung verwendet wird.

Wer mehrere Guthaben mit unterschiedlicher Herkunft gemeinsam ausgibt, verbindet sie auf der Blockchain. Genau das sollte vermieden werden. Ein Zahlungseingang vom Arbeitgeber, eine Börsenauszahlung und privat erhaltene Bitcoin gehören nicht gedankenlos in dieselbe Transaktion.

2. Für jede Zahlung eine neue Adresse verwenden

Der Empfänger erzeugt in seiner Wallet für jeden Zahlungsvorgang eine neue Adresse. Diese erscheint meist als QR-Code. Der Zahler scannt den Code, prüft Betrag und Adresse und sendet die Zahlung. Eine bereits verwendete Adresse darf nicht für den nächsten Kunden oder die nächste Rechnung wiederverwendet werden.

Auch Wechselgeld muss an eine frische Adresse der eigenen Wallet gehen. Gute Wallets erledigen das automatisch. Wer dieselbe Empfangsadresse öffentlich auf einer Internetseite, in sozialen Netzwerken oder auf Rechnungen verwendet, baut dagegen ein dauerhaft sichtbares Zahlungsprofil auf.

3. Im Alltag möglichst über Lightning zahlen

Für Kaffee, Einkäufe und kleinere Rechnungen ist Lightning meist der einfachste Weg. Der Händler erzeugt eine einmalige Lightning-Rechnung. Der Kunde öffnet seine Wallet, scannt den QR-Code, kontrolliert den Betrag und bestätigt. Die Zahlung wird über mehrere Knoten weitergeleitet und erscheint nicht als einzelne Überweisung auf der Bitcoin-Blockchain.

Das schützt besser vor dem neugierigen Blick in einen Blockexplorer, macht den Nutzer aber nicht unsichtbar. Die Eröffnung und Schließung eines eigenen Zahlungskanals bleibt auf der Blockchain erkennbar. Bei einer verwahrenden Lightning-App kennt der Anbieter zudem Guthaben und Zahlungen. Mehr Privatsphäre bietet eine selbstverwaltete Lightning-Wallet, möglichst verbunden mit dem eigenen Bitcoin- und Lightning-Knoten über Tor.

4. Für Zahlungen auf der Blockchain PayJoin nutzen

Muss direkt auf der Bitcoin-Blockchain bezahlt werden, ist PayJoin eine gute Wahl. Voraussetzung ist, dass beide Wallets das Verfahren unterstützen. Der Empfänger erstellt eine Zahlungsanforderung mit PayJoin-Hinweis. Der Zahler scannt sie wie einen normalen QR-Code und bestätigt den Betrag.

Im Hintergrund steuern Zahler und Empfänger jeweils einen Eingang zur gemeinsamen Transaktion bei. Für Außenstehende funktioniert dadurch eine wichtige Faustregel der Blockchain-Analyse nicht mehr zuverlässig. Sie können nicht einfach annehmen, dass sämtliche Eingänge derselben Person gehören. Der Nutzer muss keine Transaktion von Hand bauen; eine geeignete Wallet prüft und signiert den Vorgang.

Unterstützt der Empfänger kein PayJoin, bleibt nur eine normale Zahlung. Dann sollten eine frische Zieladresse, Coin Control und ein passendes einzelnes Guthaben verwendet werden. Je weniger Eingänge zusammengeführt werden, desto weniger zusätzliche Verbindungen werden öffentlich.

5. Die Netzwerkspur nicht vergessen

Nicht nur die Blockchain verrät Informationen. Wer seine Wallet mit einem fremden Server verbindet, teilt diesem unter Umständen sämtliche abgefragten Adressen und die eigene IP-Adresse mit. Wer höheren Schutz benötigt, betreibt einen eigenen Bitcoin-Knoten und verbindet die Wallet über Tor. So landen Adressen und Kontostände nicht gesammelt bei einem fremden Wallet- oder Analyseanbieter.

6. CoinJoin nur mit Verständnis einsetzen

Bei CoinJoin bauen mehrere Nutzer gemeinsam eine Transaktion, damit Eingänge und Ausgänge schwerer zuzuordnen sind. Das kann die sichtbare Verbindung zu älteren Zahlungen abschwächen. Wer anschließend jedoch alle getrennten Ausgänge wieder gemeinsam ausgibt, zerstört einen großen Teil dieses Vorteils.

CoinJoin ist kein Knopf für garantierte Anonymität. Das Verfahren benötigt eine geeignete Wallet, kostet Gebühren und kann bei manchen Börsen zu Nachfragen führen. Herkunftsnachweise und Steuerunterlagen sollten deshalb unabhängig von der gewünschten Privatsphäre aufbewahrt werden.

So würde Shielded Bitcoin später funktionieren

Das neue Forschungsmodell soll den Ablauf vereinfachen. Bitcoin würden zunächst in einen abgeschirmten Bereich übertragen. Dort verwaltet die Wallet verschlüsselte Notizen, die jeweils einen Betrag und die Empfangsinformationen enthalten. Für eine Zahlung erzeugt der Absender neue verschlüsselte Notizen für den Empfänger, eine einmalige Verbrauchsmarkierung und einen Zero-Knowledge-Beweis.

Der Beweis bestätigt, dass der Absender über das Guthaben verfügen darf und keine Bitcoin erzeugt oder doppelt ausgegeben werden. Betrag, Absender, Empfänger und Verbindung zu früheren Zahlungen sollen dabei verborgen bleiben. Der Empfänger erkennt die für ihn bestimmten Notizen mit einem privaten Leseschlüssel in seiner Wallet.

Auf der Blockchain blieben Zeitpunkt, Gebühren, Zahl der verschlüsselten Notizen und die tragende Bitcoin-Transaktion sichtbar. Der entscheidende Ein- und Ausstieg zwischen normalen Bitcoin und dem abgeschirmten System ist noch nicht fertig spezifiziert. Deshalb kann heute niemand seriös eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für eine echte Shielded-Bitcoin-Wallet liefern.

Die kurze Anleitung für heute

Bitcoin in einer selbstverwalteten Wallet halten. Keine Adresse zweimal verwenden. Guthaben mit Coin Control getrennt halten und nicht wahllos zusammenführen. Für Alltagszahlungen eine frische Lightning-Rechnung scannen und bezahlen. Bei einer Zahlung auf der Blockchain nach Möglichkeit PayJoin verwenden. Wallet und eigenen Knoten über Tor verbinden, wenn die IP-Adresse geschützt werden soll. Transaktionsbelege für Steuern und Herkunftsnachweise getrennt und sicher aufbewahren.

F-News hat die Rolle der Selbstverwahrung bereits im Beitrag „Krypto als Krisenvorsorge: Was Bitcoin kann und wann nur Bargeld hilft“ erklärt. Entscheidend bleibt auch beim privaten Bezahlen: Wer Schlüssel, Wallet und Zahlungsweg nicht selbst kontrolliert, tauscht die Bank lediglich gegen einen anderen Datensammler.

Technische Grundlagen: Shielded Bitcoin auf Delving Bitcoin, BIP 78 zu PayJoin und Bitcoin.org zum Schutz der Privatsphäre.