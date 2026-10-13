Das Ende geschlossener Software? KI zerlegt Computerspiele für den Browser

Aus einer alten Programmdatei wird wieder lesbarer Code: KI-Agenten rekonstruieren inzwischen selbst komplexe Computerspiele. Plötzlich tauchen Versionen von Halo, GTA: Vice City und Call of Duty: Black Ops auf, die direkt im Browser laufen. Kotaku hat mehrere solcher Projekte ausprobiert. Manche funktionieren erstaunlich gut, andere sind eher Fan-Nachbauten oder benötigen die Originaldateien des Käufers. Eine Browserseite allein beweist also noch nicht, dass ein vollständiges Spiel dekompiliert wurde.

Wie weit die Technik tatsächlich ist, zeigt der Bericht des Entwicklers Maurice Heumann. Er ließ mit einer kleinen Gemeinschaft über drei Monate KI-Agenten an einem bekannten Ego-Shooter arbeiten. Nach seiner Darstellung sind 99 Prozent der Funktionen in rekonstruierter Form vorhanden. 83 Prozent ergeben beim erneuten Kompilieren sogar dieselben Maschinenbefehle wie das Original. Den Namen des Spiels und den Code veröffentlicht Heumann aus rechtlichen Gründen nicht; seine Zahlen lassen sich deshalb von außen nicht vollständig überprüfen.

Der entscheidende Schritt war nicht ein einzelner genialer Prompt. Anfangs lief das Spiel zwar schon an, doch die KI hatte Funktionsaufrufe verwechselt und Logik erfunden. Erst ein automatischer Vergleich jeder rekonstruierten Funktion mit der ursprünglichen Programmdatei brachte verlässliche Ergebnisse. Heumann schätzt den Aufwand auf 600 bis 700 Milliarden verarbeitete Tokens. Wer daraus macht, jedes beliebige Spiel sei nun per Knopfdruck geknackt, verschweigt die Monate Arbeit und die nötige Kontrolle.

Ein anderes Projekt zeigt die Bandbreite. Für das Spiel Midwinter von 1990 ließ ein Remaster-Team die 602 erreichbaren Funktionen der alten Programmdatei analysieren und wichtige Abläufe nachbauen. Das Team bezeichnet sein Ergebnis ausdrücklich nicht als vollständig rückübersetzbaren Quellcode. Es hat das Verhalten des Spiels rekonstruiert. Genau dieser Unterschied wird in der Begeisterung über KI-Ports oft unterschlagen.

Trotzdem gerät ein altes Geschäftsmodell unter Druck. Geschlossene Software konnte jahrzehntelang darauf bauen, dass nur der Hersteller den Code versteht und ein Spiel nach dem Ende des Supports veralten lässt. Wenn kleine Teams die Funktionen nachvollziehen können, werden Reparaturen, neue Plattformen und Modifikationen leichter. Die technische Kontrolle der Hersteller über längst verkaufte Programme wird schwächer. Das passt zu dem Wandel, über den F-NEWS bereits bei KI und Programmierarbeit berichtet hat.

Technisch rekonstruierter Code ist aber nicht automatisch freie Software. Figuren, Musik, Bilder und Marken gehören weiter ihren Rechteinhabern; auch für die Verbreitung eines Ports können Genehmigungen nötig sein. Ein Projekt, das Käufer ihre eigenen Spieldateien laden lässt, ist etwas anderes als eine Seite, die fremde Spiele komplett verteilt. Für die Publisher wird das Löschen einzelner Kopien dennoch zum Wettlauf, wenn sich eine neue Browserfassung rasch herstellen lässt.

Die neue Macht der Agenten reicht außerdem über Spiele hinaus. Dieselben Werkzeuge können fremde Software analysieren und verändern. Wie riskant unkontrollierte Zugriffe auf Entwicklungsumgebungen sind, zeigte bereits der von F-NEWS beschriebene Angriff auf Microsofts KI-Werkzeuge. Der Quellcode als Tresorwand verliert an Stärke. Entscheidend wird, wer die Programme nutzen, prüfen, reparieren und rechtmäßig weitergeben darf.