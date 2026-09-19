DEAN: Bekommen wir mit dem digitalen Euro ein Zwangskonto?

DEAN klingt wie der Name eines neuen Behördenportals. Tatsächlich steht die Abkürzung für „Digital Euro Access Number“. Sie ist die geplante eindeutige Nummer für ein Zahlungskonto mit digitalen Euro. Die EZB entwickelt die technische Infrastruktur bereits. Bedeutet das, dass bald jeder Bürger automatisch ein staatliches Zwangskonto erhält? Nach den derzeitigen Plänen lautet die Antwort nein. Gerade deshalb lohnt der genaue Blick auf das, was tatsächlich vorbereitet wird.

In den technischen Anforderungen für den Piloten beschreibt die EZB die DEAN als eindeutige Kontonummer. Sie umfasst 18 Zeichen, beginnt mit „EU“ und enthält Prüfziffern sowie eine 14-stellige Grundnummer. Ein beteiligter Zahlungsdienstleister fordert sie bei der digitalen Europlattform an und ordnet sie einem Nutzer zu, der ein solches Pilotkonto eröffnen will. Sie ist damit eher mit einer neuen Kontoadresse als mit einer allgemeinen Bürgernummer vergleichbar.

Der Unterschied ist entscheidend. Die Pflicht zur Vergabe einer DEAN greift für ein eröffnetes digitales Eurokonto. Daraus folgt keine Pflicht für alle Einwohner, ein solches Konto zu eröffnen. Im geplanten Pilot ab der zweiten Jahreshälfte 2027 testen zunächst ausgewählte Banken, Händler und Beschäftigte des Eurosystems eine Beta-Version. Die EZB spricht von einer möglichen allgemeinen Einführung 2029, sofern die notwendige EU-Verordnung beschlossen wird.

Zwang ist an anderer Stelle durchaus vorgesehen. Nach dem von der EZB erläuterten Verordnungsentwurf sollen Banken den digitalen Euro für ihre Kunden bereitstellen und Händler, die bereits digitale Zahlungen akzeptieren, ihn grundsätzlich auch annehmen. Das ist eine Pflicht für Anbieter und möglicherweise Händler, keine derzeit beschlossene Pflicht für Bürger, Guthaben in einem digitalen Eurokonto zu halten. Die Details und Ausnahmen hängen vom endgültigen Gesetz ab.

Warum also die Sorge? Weil eine europaweite Zahlungsinfrastruktur mit eindeutigen Kontokennungen politisch leichter auszubauen ist, sobald sie besteht. Beim Online-Bezahlen können Zahlungsdienstleister ihre Kunden identifizieren und müssen Geldwäscheregeln beachten. Die EZB verspricht, selbst einzelne Nutzer nicht anhand ihrer Zahlungen erkennen zu können. Ob diese Trennung technisch und rechtlich dauerhaft hält, gehört zu den Fragen, die Parlament und Öffentlichkeit prüfen müssen.

Noch behauptet die EZB ausdrücklich, der digitale Euro solle Bargeld ergänzen und nicht ersetzen. Zugleich schrumpft die praktische Freiheit zum Barzahlen, wenn Geschäfte, Behörden und Dienstleister nur noch digitale Wege anbieten. F-News hat den Kampf um Bargeld und den digitalen Euro in einem Dossier zusammengefasst. Ein formales Recht auf Bargeld hilft wenig, wenn man im Alltag immer seltener damit bezahlen kann.

Wehren kann man sich vor allem politisch und praktisch. Bürger können gegenüber Abgeordneten des Bundestags und des Europaparlaments auf ausdrückliche Freiwilligkeit des digitalen Eurokontos, wirksamen Bargeldschutz, klare Grenzen für die Nutzung von Zahlungsdaten und unabhängige technische Prüfungen drängen. Verbände und Händler können dieselben Punkte im Gesetzgebungsverfahren vorbringen. Wer Bargeld nutzt und Geschäfte unterstützt, die es annehmen, erhält diese Möglichkeit im Alltag.

Die DEAN ist also real, das pauschale Zwangskonto für alle ist es derzeit nicht. Die entscheidende Frage lautet, ob die Politik diese Freiwilligkeit im endgültigen Recht dauerhaft sichert und Bargeld als echte Alternative erhält. Bei einer Zahlungsinfrastruktur, die einmal europaweit steht, genügt eine beruhigende Absichtserklärung der EZB nicht.