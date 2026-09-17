Der Kongress für alle denkt Gesundheit neu

Vom 23. bis 25. Oktober 2026 wird Schwarzenberg im Bregenzerwald zum Treffpunkt für Ärzte, Therapeuten, Pflegekräfte und interessierte medizinische Laien. Der Gesunde Zukunft Kongress steht unter dem Motto „Gesundheitsquellen und heilsame Wege“ und will Fachwissen ohne die üblichen Grenzen zwischen Experten und Publikum vermitteln.

Der Drei-Länder-Kongress im Angelika-Kauffmann-Saal bringt vier Organisationen aus Österreich, Deutschland und der Schweiz zusammen. Veranstalter sind die Wissenschaftliche Initiative Gesundheit für Österreich, Mediziner und Wissenschaftler für Gesundheit, Freiheit und Demokratie, kurz MWGFD, Aletheia sowie der Verein Die Eiche. Nach eigener Darstellung wird das Programm frei vom Einfluss der Medizinindustrie gestaltet. Hier soll es um Gesundheit gehen und nicht um das Geschäft mit Krankheit.

Das dreitägige Programm verbindet Vorträge mit praktischen Workshops. Zu den Referenten gehören unter anderem Andreas Sönnichsen, Paul Cullen, Harald Walach, Klaus Steger, Ronald Weikl, Harald Matthes, Maximilian Moser und die Juristin Beate Pfeil. Behandelt werden seelische und geistige Gesundheit, Traumawissen, Beziehungen, Spiritualität, Zahn- und Kiefergesundheit, der Vagusnerv sowie Post-Covid und das Post-Vac-Syndrom.

Auch die praktische Gesundheitsvorsorge bekommt breiten Raum. Workshops beschäftigen sich mit bewusstem Atmen, Ernährung, Kunsttherapie, Aromatherapie und Bewegung in der Natur. Weitere Beiträge fragen nach einer neuen Lernkultur, gesellschaftlicher Manipulation, Transhumanismus, der Freiheit der Wissenschaft und einer menschenwürdigen Finanzierung des Gesundheitswesens.

Am Freitagabend wird der Film „Kalbermatten“ des Schweizer Satirikers Andreas Thiel gezeigt. Für Samstag ist ein gemeinsamer Festabend vorgesehen, bei dem Besucher mit den Vortragenden ins Gespräch kommen können. Der Kongress versteht sich ausdrücklich als Veranstaltung für Fachleute und Laien auf Augenhöhe.

Mit MWGFD beteiligt sich eine Organisation, die auch gesundheitspolitisch aktiv ist. F-News berichtete zuletzt über die MWGFD-Petition zur Aufhebung des Masernschutzgesetzes, die im Petitionsausschuss des Bundestages beraten wird.

Der Kongress findet im Angelika-Kauffmann-Saal in Schwarzenberg statt. Beginn ist am Freitag, 23. Oktober, um 14 Uhr. Das Programm endet am Sonntag gegen 15 Uhr mit einem Ausblick auf weitere Perspektiven. Tageskarten, ein Drei-Tages-Pass und ein Livestream sind über die Kongressseite erhältlich.