Deutschlands Schuldenberg wächst bis zum Himmel

Deutschlands Schuldenberg erreicht 2,7535 Billionen Euro. Allein von April bis Juni kamen 26,3 Milliarden Euro hinzu. Der Staat hat damit in drei Monaten durchschnittlich rund 289 Millionen Euro neue Schulden pro Tag angehäuft.

Das Statistische Bundesamt meldet für das zweite Quartal 2026 einen Anstieg um ein Prozent gegenüber dem Vorquartal. Ein Prozent klingt klein. In absoluten Zahlen sind es 26,3 Milliarden Euro oder etwa zwölf Millionen Euro in jeder einzelnen Stunde des Quartals.

Der größte Schuldentreiber ist der Bund. Seine Verbindlichkeiten stiegen innerhalb von drei Monaten um 20,5 Milliarden Euro auf 1,9071 Billionen Euro. Das allein entspricht fast 70 Prozent des gesamten deutschen Schuldenstandes.

Wieder spielen die sogenannten Sondervermögen eine zentrale Rolle. Das „Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität“ vergrößerte seine Schulden um 13,8 Milliarden Euro auf 48,9 Milliarden Euro. Das ist ein Sprung um 39,1 Prozent innerhalb eines einzigen Quartals. Beim „Sondervermögen Bundeswehr“ kamen 4,2 Milliarden Euro hinzu. Dort stehen inzwischen 51,6 Milliarden Euro in den Büchern.

Der Name ist politische Tarnsprache. Ein Sondervermögen ist kein angespartes Vermögen, sondern in diesen Fällen ein zusätzlicher Schuldenapparat neben dem regulären Haushalt. Die Kredite verschwinden dadurch weder aus den Büchern noch aus der Rechnung, die Steuerzahler und kommende Generationen begleichen müssen.

Auch Länder und Kommunen machen weiter Schulden. Die Länder erhöhten ihren Stand um 2,9 Milliarden Euro auf 646,2 Milliarden Euro. Gemeinden und Gemeindeverbände legten ebenfalls um 2,9 Milliarden Euro zu und erreichten 200,2 Milliarden Euro.

Ende 2025 hatte der öffentliche Gesamthaushalt nach den endgültigen Destatis-Zahlen noch 2,6622 Billionen Euro Schulden. Bis Ende Juni 2026 wuchs der Berg damit um rund 91 Milliarden Euro. Bereits im ersten Halbjahr meldete Destatis zugleich ein Staatsdefizit von 71,3 Milliarden Euro. Die Ausgaben wachsen schneller als die Einnahmen, während die Wirtschaft kaum vom Fleck kommt.

Schon Ende Juli zeigte die Jahresabrechnung, wie schnell sich die Lage verschärft. F-NEWS berichtete über 151,4 Milliarden Euro zusätzliche Schulden im Jahr 2025. Die neue Quartalszahl setzt diese Entwicklung nahtlos fort.

Berlin verkauft neue Schulden gern als Investition, Sicherheit oder Klimaschutz. Bezahlt wird jedoch jeder Euro aus künftigen Steuern. Zinsen binden Geld, das für Straßen, Schulen, Renten oder Entlastungen fehlt. Je höher der Berg wächst, desto enger wird der Spielraum für jede kommende Regierung.

2,7535 Billionen Euro sind kein abstrakter Statistikwert. Sie sind die Rechnung eines Staates, der seine Ausgaben nicht mehr beherrscht und neue Kreditberge hinter freundlich klingenden Sondervermögen versteckt.