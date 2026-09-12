Drei Tage nach Friedensbeteuerung: Putin nennt europäische Truppen in der Ukraine „Krieg gegen Russland“

Nur drei Tage nachdem der Kreml versichert hatte, Russland habe „keine aggressiven Pläne gegenüber Europa“, zieht Wladimir Putin eine neue rote Linie. Die Entsendung europäischer Soldaten in die Ukraine würde aus seiner Sicht einen Krieg mit Russland bedeuten.

„Sie sagen derzeit, dass sie darüber nachdenken, Truppen auf ukrainisches Gebiet zu schicken. Das würde Krieg gegen Russland bedeuten“, sagte Putin am Freitag vor Journalisten in Neu-Delhi. Die russische Nachrichtenagentur Tass veröffentlichte die Aussage am 11. September.

Putin reagierte damit auf Pläne mehrerer europäischer Staaten für eine multinationale Truppe in der Ukraine. Großbritannien und Frankreich treiben diese sogenannte „Koalition der Willigen“ voran. Vorgesehen ist eine Stationierung nach einem Friedensabkommen oder einer Waffenruhe. Die Soldaten sollen die Vereinbarung absichern, ukrainische Kräfte ausbilden und abschreckend wirken. Stärke, Zusammensetzung und Einsatzregeln sind weiterhin offen.

Eine Entsendung europäischer Kampftruppen in den derzeit laufenden Krieg wurde nicht beschlossen. Die bisherigen Vorschläge beziehen sich auf die Zeit nach einer Vereinbarung mit Moskau. Russland lehnt jedoch auch eine solche Friedenstruppe ab. Putins Formulierung macht deutlich, dass der Kreml europäische Soldaten auf ukrainischem Boden unabhängig von ihrem Auftrag als direkte Kriegsbeteiligung behandeln könnte.

Die Warnung fällt in eine Zeit, in der europäische Staaten ihre militärische Präsenz im Osten verstärken. Deutschland probt mit der Bundeswehr an der NATO-Ostflanke in Litauen längst Szenarien für einen möglichen Angriff. Gleichzeitig wächst der politische Streit darüber, ob immer neue militärische Zusagen einen Frieden näher bringen oder die Eskalationsgefahr erhöhen. Zuletzt griff Alice Weidel Bundeskanzler Friedrich Merz wegen seines Ukraine-Kurses an und forderte, endlich über Frieden statt über Krieg zu reden.

Am Dienstag hatte Kremlberater Juri Uschakow nach einem Telefonat zwischen Putin und US-Präsident Donald Trump erklärt, Russland hege keinerlei aggressive Absichten gegenüber Europa. Laut Kreml-Darstellung habe Putin Trump persönlich versichert, entsprechende Pläne gebe es „überhaupt nicht“.

Drei Tage später lautet die Botschaft aus Neu-Delhi: Wenn europäische Soldaten ukrainischen Boden betreten, betrachtet Moskau das als Krieg mit Russland.