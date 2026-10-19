Ich habe gehört, dass es mit Frankreich vorbei sei, dass es zu spät sei, es zu retten. Aber Frankreich ist immer noch so schön, sogar beneidenswert. Seine Größe ist nicht verschwunden, sie verlangt nur danach, wiederzuerstehen. Wir haben in einem Jahr ein hundertmal schwereres Problem überwunden, ohne die Mittel, die Frankreich besitzt. Frankreich könnte es in einer Woche schaffen.

J’ai entendu dire que la France était finie, qu’il était trop tard pour la sauver.



Mais la France est toujours aussi belle, enviable même. Sa grandeur n’a pas disparu, elle ne demande qu’à renaître.



Nous avons surmonté en un an un problème cent fois plus grave, sans avoir les… — Nayib Bukele (@nayibbukele) October 18, 2026

Por la misericordia de Dios, El Salvador se cambió de lo más malo a un ejemplo para el mundo.

Nunca olvides de las oraciones que hicieron los madres, los padres, los pastores, las iglesias, las familias, pidiendo ayuda y salvación para nuestro país. Dios no falla. — Anik Solaris (@AnikSolaris) October 17, 2026

Bukele setzte im Kampf gegen die Banden 2022 den Ausnahmezustand durch. Polizei und Militär erhielten weitreichende Befugnisse; Zehntausende Verdächtige wurden festgenommen. Die Mordrate sank stark, zugleich berichteten „Menschenrechtsorganisationen“ von willkürlichen Festnahmen und Misshandlungen. Aber davon ließ sich Bukele nicht beeindrucken, genauso wenig wie die Bürger, die nun endlich wieder sicher im eigenen Land sind.

Der Kryptofan setzte auch eine Annahmepflicht für Bitcoin durch, um die wirtschaftliche Abhängigkeit vom Dollar zu brechen. Bitcoin sollte Investitionen anziehen und Überweisungen erleichtern. Die Regierung führte eine staatliche Wallet ein und erklärte Bitcoin 2021 zum gesetzlichen Zahlungsmittel.

Die bessere wirtschaftliche Lage stützt sich aber vor allem auf bessere Sicherheitsbedingungen, Schuldenmaßnahmen und ein 2025 vereinbartes IWF-Programm. Inzwischen wurde die Annahmepflicht für Bitcoin zurückgenommen und die Rolle des Staates im Kryptobereich eingeschränkt.

Bukele hat gezeigt, wie man ein kleines unsicheres von kriminellen Banden beherrschtes Land wieder befrieden kann. Frankreich wird sich wohl leider kein Beispiel daran nehmen, das Chaos scheint gewollt.