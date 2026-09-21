Erbärmlich: Schandkanzler Merz und CDU klammern sich an die schwindende Macht

Kurz nach Mitternacht war klar, dass die CDU in Meck-Pomm an der Fünf Prozent Hürde gescheitert ist. In Berlin hat sie als Steigbügelhalter der Linken fungiert und jegliches Profil verloren. Das alles war vorhersehbar, genau deshalb hat sich Friedrich Merz gestern kurz nach 18 Uhr mit der peinlichsten Rede, die je ein Bundeskanzler gehalten hat, an die Presse gewandt.

Die Deutschlandzerstörer haben sich an der Brandmauer die Finger verbrannt und klammern sich weiter wie trotzige Kinder an die bröckelnde Macht. Das nimmt kein gutes Ende mit ihnen. Möge unserem ganzen Land ein besseres Schicksal beschieden sein!