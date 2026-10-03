Erste deutsche Clanregierung – wie sich die anderen schützten…

Dr. Josef Thoma: Von der Stunde an, in welcher die Berliner Linke, Nachfolgeorganisation der SED, die Macht in der Stadt erlangt, kann niemand mehr sicher sein, nicht von kriminellen Großfamilien, von organisierter Kriminalität, von importierten und zu politischem Einfluß gelangten Terroristen beherrscht zu werden. Kein Bürger kann sich mehr sicher sein, in wessen Diensten der Polizist an der Ecke, der Richter auf seinem Podium, der Verwaltungsangestellte im Bürgeramt, der Beamte in der Wohnungsbehörde stehen.

Seit dem Wahlausgang, dem 20. September 2026, steht Berlin in der Gefahr, sich in eine Reihe mit den vormals korrupten Staaten Süd- und und Mittelamerikas der 60 er und 70 er Jahre, Kolumbien, Brasilien, Bolivien, Peru u.a. zu stellen. Einfache Bürger, Polizisten und Militärs versuchten damals, die Defizite des korrupten Staats in Eigenregie auszugleichen. Sie verfolgten, bestraften und zogen diejenige zur Verantwortung, vor denen sie ihre Regierung nicht schützen konnte oder wollte und wurden später teilweise selbst zum Problem. Ich möchte nicht ausschließen, daß in den Berliner Bezirken im Falle der Machtübernahme durch die Linken und der ihr nahestehenden organisierten Kriminalität Ähnliches geschieht …