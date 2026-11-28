Eine Behörde könnte einen Messenger oder E-Mail-Dienst verpflichten, private Nachrichten eines ganzen Dienstbereichs zu durchsuchen. Bis zu 24 Monate lang, ohne konkreten Verdacht gegen die einzelnen Nutzer. Das berichtet Reclaim The Net über ein bislang unveröffentlichtes Papier zur EU-Chatkontrolle. Es geht um die geplante Verordnung zur Bekämpfung sexuellen Kindesmissbrauchs im Netz.

Das Papier trägt die Nummer WK 16725/26 und datiert vom 28. Oktober. Der frühere Europaabgeordnete Patrick Breyer führt es in seiner Dokumentation der Verhandlungen auf. Laut dem Bericht könnte eine unabhängige Verwaltungsbehörde die Suche anordnen. Ein Gericht müsste diese Anordnung demnach nicht erlassen. Der Auftrag könnte sich auf bestimmte Funktionen oder Teile eines Dienstes erstrecken.

Genau darin liegt der Sprengstoff. Wer den Suchauftrag auf einen Dienstbereich begrenzt, hat ihn noch lange nicht auf Verdächtige begrenzt. Nutzen Millionen Menschen dieselbe Chatfunktion, kann eine Anordnung ihre privaten Unterhaltungen mit erfassen. Breyer vergleicht das mit einer Durchsuchung, die sich auf Briefumschläge beschränkt und dafür jeden Brief öffnet.

Reclaim The Net berichtet außerdem, dass Anbieter bisher ungescannter Dienste zur Prüfung verpflichtet werden könnten. Bei der Suche nach bislang unbekannten Bildern oder verdächtigen Texten kämen automatische Verfahren zum Einsatz. Solche Systeme können harmlose Inhalte falsch einordnen. Was bei verschlüsselten Diensten auf dem Spiel steht, haben wir bereits in unserem Beitrag zur EU-Chatkontrolle beschrieben. Wie weit der Schutz privater Unterhaltungen am Gerät reicht, zeigt auch die Debatte um Signals Schutz vor Bildschirmmitschnitten.

Noch ist der Text Teil der Verhandlungen. Das Europäische Parlament hatte in seiner bisherigen Position gezielte Anordnungen und den Schutz der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verlangt. In dem geleakten Dokument ist davon keine Rede mehr. Ob eine private Nachricht geprüft wird, könnte davon abhängen, welchen Dienst der Absender benutzt.