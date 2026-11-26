Ab dem 29. November 2026 gilt die Abgasnorm Euro 7 zunächst für neue Typen von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen, ab dem 29. November 2027 grundsätzlich für alle Neuzulassungen dieser Klassen. Das legt die Verordnung (EU) 2024/1257 fest; die technischen Vorgaben stehen in der Durchführungsverordnung (EU) 2025/1707. Bereits zugelassene Fahrzeuge erfasst die Regel nicht nachträglich. Modelle mit älterer Typgenehmigung dürfen in der Übergangszeit weiter als Neuwagen verkauft werden.

Neu ist nicht nur ein Grenzwert, sondern ein Zwangssystem im Wagen selbst. Erkennt die bordeigene Abgasüberwachung einen Defekt oder eine Manipulation an der Reinigung und bleibt der Fehler bestehen, zählt das Auto die Kilometer mit laufendem Verbrennungsmotor. Ab 1.400 Kilometern muss die Warnung dauerhaft sichtbar bleiben. Nach 2.400 Kilometern greift zu Beginn der nächsten Fahrt eine Sperre: der Motorstart oder das Tanken, je nach der vom Hersteller gewählten Variante. Ein Abschalten des laufenden Motors während der Fahrt ist nicht vorgesehen. Nach der Reparatur lässt sich die Sperre mit einem Diagnosegerät wieder aufheben.

Die EU schaltet das Auto also nicht aus der Ferne ab. Sie verpflichtet die Hersteller aber, dem Fahrzeug die Macht zu geben, seinem Eigentümer den Start zu verweigern. Das bezahlte Auto überwacht den Halter und bestraft ihn, wenn er der vorgeschriebenen Reparatur nicht in der gesetzten Frist nachkommt. Das greift in das Eigentum der Bürger ein und verlagert die Kontrolle über die eigene Mobilität in eine Software, die Brüssel den Herstellern vorschreibt. Dieselbe Logik steht hinter dem Verbrenner-Aus, dem digitalen Euro und der Chatkontrolle: erst überwachen, dann begrenzen, dann ausschließen. Ein weiterer Schritt Richtung Totalitarismus, der nicht mit einem Verbotsschild beginnt, sondern damit, dass der Gegenstand im Besitz des Bürgers gegen ihn arbeitet.

Nicht Brüssel dreht den Zündschlüssel um. Nach den Warnkilometern tut es das eigene Auto.