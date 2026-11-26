Die Bundesanwaltschaft hat heute die irakischen Staatsangehörigen Mostafa Al-R. und Ameer J. in Heidelberg und Köln festnehmen lassen. Grundlage sind Haftbefehle des Ermittlungsrichters am Bundesgerichtshof vom 18. November 2026; die Festnahmen führten Beamte des Bundeskriminalamts durch. Das teilt der Generalbundesanwalt in einer heute veröffentlichten Pressemitteilung mit.

Die festgenommenen Beschuldigten sind der Mitgliedschaft in einer inländischen terroristischen Vereinigung dringend verdächtig (§ 129a Abs. 2 Nr. 2 StGB). Gleichzeitig haben in Heidelberg und Köln sowie an weiteren Orten richterlich angeordnete Durchsuchungen in insgesamt 17 Objekten begonnen: im Rhein-Neckar-Kreis und im Landkreis Biberach, in Rüsselsheim am Main, in Bergisch Gladbach, Hürth, Kerpen, Remscheid und im Kreis Euskirchen. Die Maßnahmen dauern an. Die Durchsuchung in Hürth richtet sich gegen eine weitere beschuldigte Person. Im Übrigen sind mehrere nicht Tatverdächtige betroffen.

In den Haftbefehlen wird den beiden im Wesentlichen folgender Sachverhalt zur Last gelegt: Mostafa Al-R. ist mit dem in den USA angeklagten Mohammad Al-Saadi bekannt. Al-Saadi ist nach Darstellung der Bundesanwaltschaft eine maßgebliche Person einer Gruppierung, die nach dem Ausbruch des Irankriegs Anfang 2026 unter dem Namen „Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiyyah (HAYI)“ in Erscheinung getreten ist. Die HAYI soll für eine Anschlagsserie gegen US-amerikanische, israelische und jüdische Einrichtungen in Europa ab März 2026 verantwortlich sein.

Zur Vorbereitung und Durchführung weiterer Anschläge in Deutschland und Europa gründeten Al-Saadi und Mostafa Al-R. Ende 2025 gemeinsam mit anderen eine separate Vereinigung. Dazu gehörte auch Ameer J. Die Gruppierung beschaffte sich Gelder und rekrutierte mehrere externe Personen für die Begehung von Sprengstoffanschlägen. Im Auftrag der Vereinigung begaben sich unbekannte Täter in zwei aufeinanderfolgenden Nächten Ende März 2026 – vermutlich mit Sprengsätzen – zu Synagogen in Köln und in einer weiteren europäischen Stadt. Das Vorhaben wurde aus bislang nicht bekannten Gründen nicht umgesetzt. Dass jüdische Einrichtungen ins Visier geraten, ist kein Einzelfall: Erst in diesem Monat ermittelte das LKA nach einem Brief mit weißem Pulver und Drohungen an die Synagoge in Gießen.

Das Verfahren geht auf Erkenntnismitteilungen des Bundesamts für Verfassungsschutz zurück. Im Zusammenhang mit den heutigen Maßnahmen sind über 250 Polizeibeamte des Bundeskriminalamts, der Bundespolizei und aus Baden-Württemberg, Hessen und Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Die Bundesanwaltschaft verfolgt zudem bereits andere islamistische Anschlagskomplexe, darunter die Anklage gegen sieben mutmaßliche Hamas-Mitglieder wegen eines geplanten Mordanschlags in Deutschland oder Österreich. Mostafa Al-R. und Ameer J. werden heute dem Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs vorgeführt, der ihnen die Haftbefehle eröffnen und über den Vollzug der Untersuchungshaft entscheiden wird.