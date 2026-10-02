Frankreich: Migrantenmob macht Jagd auf Polizistin und zündet Frauen an

Es herrscht weiter Krieg auf den Straßen von Frankreich. Moslems zünden Schulen und Kirchen an, zerstören christliche Statuen und machen Jagd auf Einheimische. Während die deutschen Medien die Vorfälle herunterspielen, zeigen Videos in den sozialen Netzwerken die brutale Wahrheit. Hier die schlimmsten Szenen:
Eine französische Frau sagt einem der Randalierer —Zweit- oder Drittgenerationseinflüger— , er solle ihre Stadt nicht verwüsten. Er reagiert, indem er versucht, ihr das Gesicht anzuzünden. Frankreich hat sich selbst getötet.
Marine Le Pen: Das Bild dieser jungen Polizistin, die von einer Meute verfolgt wird, die ihren Hass herausschreit, zu Boden geworfen und misshandelt wird, ist unerträglich. Diese Taten verdienen exemplarische Strafen. Möge sie wissen, dass heute Abend Millionen von Franzosen ihr eine herzliche Unterstützung zukommen lassen.
„Eine Statue der Jungfrau wurde in der Nacht in Porto-Vecchio (Korsika) geschändet und entweiht. Die mutmaßlichen Täter haben sich dabei gefilmt, das Video wurde in den sozialen Medien verbreitet.“
Die bisherige Bilanz der von Linken angezettelten Krawalle:
- 625 Festnahmen
- 83 angegriffene Polizeibeamte
- 32 verletzte Lehrer
- Hunderte von Schulen in Brand gesteckt
- Fahrzeuge und Kirchen angezündet
Wie lange geht das noch gut? Brennt bald ganz Europa?
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