Frankreich: Migrantenmob macht Jagd auf Polizistin und zündet Frauen an

Es herrscht weiter Krieg auf den Straßen von Frankreich. Moslems zünden Schulen und Kirchen an, zerstören christliche Statuen und machen Jagd auf Einheimische. Während die deutschen Medien die Vorfälle herunterspielen, zeigen Videos in den sozialen Netzwerken die brutale Wahrheit. Hier die schlimmsten Szenen:

Eine französische Frau sagt einem der Randalierer —Zweit- oder Drittgenerationseinflüger— , er solle ihre Stadt nicht verwüsten. Er reagiert, indem er versucht, ihr das Gesicht anzuzünden. Frankreich hat sich selbst getötet.

Una mujer francesa le dice a uno de los alborotadores —migrante de segunda o tercera generación— que no vandalice su ciudad.



Él responde intentando prenderle fuego a la cara.



Francia se ha suicidado.pic.twitter.com/HxPu2b6aUs — Isaac (@isaacrrr7) October 2, 2026

Marine Le Pen: Das Bild dieser jungen Polizistin, die von einer Meute verfolgt wird, die ihren Hass herausschreit, zu Boden geworfen und misshandelt wird, ist unerträglich. Diese Taten verdienen exemplarische Strafen. Möge sie wissen, dass heute Abend Millionen von Franzosen ihr eine herzliche Unterstützung zukommen lassen.

L’image de cette jeune policière, poursuivie par une meute qui hurle sa haine, projetée à terre et molestée, est insoutenable.



Ces faits méritent des peines exemplaires. Qu’elle sache que ce soir, des millions de Français lui apportent un soutien chaleureux. pic.twitter.com/3yt96dydeH — Marine Le Pen (@MLP_officiel) October 1, 2026

„Eine Statue der Jungfrau wurde in der Nacht in Porto-Vecchio (Korsika) geschändet und entweiht. Die mutmaßlichen Täter haben sich dabei gefilmt, das Video wurde in den sozialen Medien verbreitet.“

Une statue de la Vierge a été vandalisée et profanée à Porto-Vecchio (Corse) cette nuit. Les auteurs présumés se sont filmés, la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. pic.twitter.com/NxqhOZ06qp — Boulevard Voltaire (@BVoltaire) October 1, 2026

Die bisherige Bilanz der von Linken angezettelten Krawalle:

625 Festnahmen

83 angegriffene Polizeibeamte

32 verletzte Lehrer

Hunderte von Schulen in Brand gesteckt

Fahrzeuge und Kirchen angezündet

Wie lange geht das noch gut? Brennt bald ganz Europa?