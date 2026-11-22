Die Welt überschreibt einen Bericht über eine Dresdner Verkehrsstudie mit der Frage nach der „Gefahr durch Rentner“. Es geht um die Idee, Autofahrer ab 65 zum Pflicht-Gesundheitscheck zu zwingen und ihnen notfalls den Führerschein zu nehmen. Der Ton passt in eine Kampagne, die Ältere zur Störgröße erklärt. Zuletzt schrieb der Spiegel unter der Überschrift „Danke für nichts, Boomer! Ihr habt das Land und unsere Zukunft ruiniert“, die größte Generation hinterlasse einen Scherbenhaufen, die junge Generation sei noch gar nicht wütend genug. Der Generationenkonflikt wird herbeigeredet, bis er sich als Führerscheinpolitik verkaufen lässt.

Die Studie, über die die Welt berichtet, trägt diese Hetze nicht. Die Verkehrsökonomen Tano Kannegiesser und Stefan Tscharaktschiew von der TU Dresden haben in der Fachzeitschrift Transport Policy durchgerechnet, was ein Hausarzt-Check ab 65 alle fünf Jahre in Deutschland anrichten würde. Im Modell verlören langfristig rund drei Prozent der über 65-Jährigen die Fahrerlaubnis, etwa 540.000 Menschen; im laufenden Betrieb kämen jährlich rund 50.000 Entzüge hinzu. Ohne einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn bei den weiterfahrenden Senioren beziffern die Autoren den gesellschaftlichen Schaden auf 761 Millionen Euro (in Preisen von 2024) beziehungsweise rund 15.000 Euro je entzogenem Führerschein. Die Bilanz würde erst kippen, wenn das durchschnittliche Unfallrisiko derjenigen, die den Test bestehen, um knapp zwei Prozent sänke. Einen solchen Nachweis gibt es für kein europäisches Land, das bereits einen Pflichtcheck eingeführt hat.

Die Unfallstatistik des Statistischen Bundesamtes für 2024 zeigt, wo das Risiko wirklich liegt. 18- bis 24-jährige Autofahrer stellten 15,0 Prozent der an Unfällen mit Personenschaden beteiligten Pkw-Fahrer, aber nur 7,2 Prozent der Bevölkerung. Fahrer ab 65 Jahren kamen auf 16,0 Prozent der Unfallbeteiligten, obwohl sie 22,7 Prozent der Bevölkerung stellen. Absolut waren 45.000 junge und 48.000 ältere Autofahrer an solchen Unfällen beteiligt – bei einem viel größeren Bevölkerungsanteil der Älteren. Werden sie in einen Unfall verwickelt, weisen die Behörden beiden Gruppen häufig die Hauptverantwortung zu: 65,9 Prozent bei den 18- bis 24-Jährigen, 68,4 Prozent bei den ab 65-Jährigen, 52,3 Prozent in der Mitte. Gemessen an der Bevölkerungszahl sind die Jungen das überhöhte Risiko, nicht die Rentner.

Das gilt erst recht je gefahrenem Kilometer. Die Unfallforschung der Versicherer hat für 2017 berechnet, dass 18- bis 20-jährige Pkw-Fahrer bezogen auf ihren Anteil an der Fahrleistung dreieinhalbmal so viele Unfälle mit Personenschaden verursachen, 21- bis 24-Jährige 2,3-mal so viele. Ihr Risiko liegt damit weit über dem der 25- bis 74-Jährigen – also auch über dem der jüngeren Senioren. Wer pauschal ab 65 aussortieren will, zielt an der gefährlichsten Gruppe vorbei.

In Dänemark hat die Einführung eines kognitiven Tests für ältere Fahrer nach einer Auswertung von Anu Siren und Annette Meng in Accident Analysis & Prevention die Zahl tödlicher Unfälle mit älteren Autofahrern nicht signifikant gesenkt. Dafür stieg die Zahl getöteter ungeschützter Senioren, die vom Auto auf unsicherere Wege wechselten. Ein Test, der auf dem Papier nach Sicherheit aussieht, kann auf der Straße das Gegenteil bewirken.

Brüssel schreibt den Pflichtcheck ohnehin nicht vor. Die am 22. Oktober 2025 beschlossene und am 5. November 2025 im Amtsblatt veröffentlichte Richtlinie (EU) 2025/2205 erlaubt den Mitgliedstaaten, die Gültigkeit von Führerscheinen ab 65 Jahren zu verkürzen, damit ärztliche Kontrollen, Selbsteinschätzungen oder Auffrischungskurse häufiger stattfinden. Für Pkw- und Motorradklassen dürfen sie die ärztliche Untersuchung bei Ausstellung und Verlängerung durch eine Selbsteinschätzung oder ein nationales Bewertungssystem ersetzen. Wer in Deutschland einen Zwangstest ab 65 einführt, trifft eine politische Entscheidung, keine europäische Pflicht.

Und während das Rentenalter weiter nach oben geschoben wird, soll derselbe Mensch plötzlich zu gebrechlich sein, ein Auto zu lenken. Tamara Breitschneider bringt den Widerspruch auf den Punkt:

Verstehe ich das richtig? Autofahrer sollen sich ab 65 Jahren einem Gesundheitscheck unterziehen – aber das Rentenalter will man weiter erhöhen? Menschen, die bis 67 oder 70 Jahren fit für die Arbeit sind, die sind es aber ggf nicht, ein Auto zu lenken?https://t.co/imVUuVEDlA — Tamara Breitschneider (@TBreitschneider) November 22, 2026

Wer den Führerschein zur Strafe für das Älterwerden machen will, hat die Unfallstatistik nicht gelesen. Er hat sich eine Zielgruppe gesucht. Der Hass auf Alte braucht keinen Beleg. Er braucht nur eine neue Überschrift. Bei der Pflege wie hinterm Steuer: Die Älteren sollen zahlen, weichen und schweigen.