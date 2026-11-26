In Dallas liegt eine 38-jährige Frau an der Beatmung, weil ein Gericht es so angeordnet hat. Ihre Familie will keine Organentnahme, die Klinik wollte sich ihr nicht widersetzen. Doch die Organbeschaffungsorganisation Gift of Life Alliance zog vor Gericht, und ein Richter in Dallas County gab ihr am 20. November per einstweiliger Verfügung recht. Emanise Timothee muss weiter beatmet werden. Die Klinik Baylor Scott & White soll zudem die Entnahme ihrer Organe ermöglichen, einschließlich Zugang zur Patientin, zu ihren Akten, zu den Operationssälen, zum Personal und zur Ausstattung. Eine weitere Anhörung ist für den 4. Dezember angesetzt.

Am 17. November um 14.10 Uhr war Timothee im Baylor University Medical Center nach neurologischen Kriterien für tot erklärt worden. 2016 hatte sie sich in Buffalo im Spenderregister des Bundesstaats New York eingetragen und Herz, Leber, Lunge, Nieren, Darm, Bauchspeicheldrüse, Haut, Blutgefäße, Knochen und Bindegewebe, Hornhäute und Augen für Transplantation und Forschung freigegeben. Als die Familie die Spende ablehnte, erklärte die Klinik, sie werde ohne Gerichtsbeschluss keine Organe entnehmen lassen und die Familie nicht vom Krankenbett entfernen. Die Organisation verklagte daraufhin das Krankenhaus. Nach texanischem Recht könne außer dem Spender niemand eine Spendenerklärung ändern oder widerrufen, heißt es in der Klageschrift, über die CBS berichtet. „Die Zustimmung der Familie ist nicht erforderlich, und ihr Widerspruch hat keine rechtliche Wirkung.“ Und: „Jede Stunde Verzögerung gefährdet die medizinische Verwertbarkeit von Organen, die mehreren Patienten auf der Warteliste das Leben retten könnten.“

Die amerikanische Anästhesistin Heidi Klessig, die im Ruhestand über die Ethik der Organspende schreibt und das Buch „The Brain Death Fallacy“ veröffentlicht hat, nahm eine Schlagzeile zu dem Fall auseinander. „Richter ordnet an, hirntote Frau am Leben zu halten, um ihr die Organe zu entnehmen“, hatte die Lebensrechtsseite LifeNews getitelt. „Ich mag solche Schlagzeilen, weil sie offenlegen, dass hirntote Menschen noch leben“, schrieb Klessig auf X. „Tatsächlich biologisch tote Menschen kann man nicht am Leben halten. Emanise Timothee ist neurologisch geschädigt, nicht tot.“

“Judge Orders Brain-Dead Woman Kept Alive to Take Her Organs“ 🧐



I always enjoy headlines like this because they expose the fact that brain dead people are still alive.



Factually, biologically dead people can’t be kept alive. Emanise Timothee is neurologically injured, not… pic.twitter.com/NvssLltn7M — Dr. Heidi Klessig (@heidiklessigmd) November 25, 2026

Klessig zufolge will die Familie die lebenserhaltenden Maßnahmen beenden und Timothee friedlich und würdevoll sterben lassen. Mit ihrer Unterschrift unter die Spendenerklärung habe die Frau „buchstäblich ihr Leben weggegeben“, schreibt die Ärztin. „Sie ist jetzt das rechtliche Eigentum der Organbeschaffungsorganisation.“ Sie stützt sich auf einen Kommentar des Bioethik-Juristen Wesley J. Smith, der aus der Dallas Morning News zitiert: Die Anwälte der Organisation hätten „keine Einwände gegen weiterhin angemessene Besuche der Familie“, solange diese den Ablauf nicht störe. „Das ist gewiss überheblich“, schreibt Smith. „Wessen verstorbener Angehöriger ist das eigentlich?“ Nach texanischem Recht würden die gespendeten Körperteile mit dem Tod zum „Quasi-Eigentum“ der Organisation. Vielleicht, so Smith, habe die Familie der Hirntod-Feststellung nicht getraut. Das sei „nicht irrational“, der Hirntod bleibe „sehr umstritten“. Er erinnert an Fälle angeblich Hirntoter, die kurz vor der Entnahme noch lebten, und an Jahi McMath, das als hirntot erklärte Mädchen, das später schwer behindert, aber lebend vorgefunden wurde.

Die Gift of Life Alliance erklärte, sie wolle „den rechtsverbindlichen Willen einer verstorbenen Person“ durchsetzen, die zu Lebzeiten die „selbstlose Entscheidung“ getroffen habe, sich als Spenderin zu registrieren. Die Klinik äußert sich wegen des laufenden Verfahrens nicht. Auch in Deutschland wird gestritten, ob der Hirntod der Tod des ganzen Menschen ist. Der amerikanische Kinderarzt Paul Byrne hält ihn für eine Lüge, während hierzulande die Widerspruchslösung Schweigen zur Zustimmung machen soll.

„Als Emanise Timothee ihre Spendenerklärung unterschrieb, hat ihr niemand gesagt, was diese Entscheidung für ihre Familie bedeuten würde“, schreibt Klessig. „Aber jetzt wissen Sie es. Wie werden Sie sich entscheiden?“