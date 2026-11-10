Die Polizei Münster gibt Entwarnung in dem Fall einer angeblich präparierten Halloween-Süßigkeit: Nach derzeitigem Stand hat ein elfjähriges Mädchen den Kaubonbonstreifen selbst mit einer Stecknadel versehen. Die Hintergründe sind unklar. Ob Social-Media-Inhalte eine Rolle spielten, wird weiter geprüft.

Ein ähnliches Muster zeigte sich bereits in Österreich. Das Bundeskriminalamt meldete am 6. November 28 Verdachtsfälle und sieben Aufklärungen: In den geklärten Fällen dürften Kinder die Süßigkeiten selbst manipuliert haben, nachdem sie von vergleichbaren Vorfällen im Netz oder in den Medien gehört hatten. Eine pauschale Entwarnung für alle übrigen Fälle gab es dort nicht. F-News hatte über die österreichischen Selbstmanipulationen berichtet.

Auch andernorts in Deutschland sind Meldungen zusammengebrochen. In Stade steckte ein Junge die Nadel selbst in einen Schokoriegel; im Landkreis gab es danach keine weiteren Fälle. In Soltau hatte ein zehnjähriges Kind einen Fund frei erfunden, der in sozialen Medien kursierte. In Mittelfranken räumte ein Kind ein, die Nadel selbst hineingesteckt zu haben; zwei weitere Anzeigen aus Nürnberg und Allersberg laufen weiter. In Eicha in Thüringen gestand ein neunjähriges Mädchen, einen Holzspieß selbst in einen Schokoriegel gesteckt zu haben.

Ob hinter den noch offenen Vorfällen echte Fremdeinwirkung oder weitere Nachahmungen stecken, ist oft ungeklärt. Die Polizei Münster bittet, bei betroffenen Kindern und Jugendlichen von Schuldzuweisungen abzusehen. Hinweise auf mögliche Nachahmungseffekte durch soziale Medien sind bundesweit Gegenstand der Ermittlungen; dazu hatte F-News bereits die Frage nach einer Social-Media-Challenge gestellt.