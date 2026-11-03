Halloween-Nadeln in über 50 Fällen: Steckt eine Social-Media-Challenge dahinter?

Nach Halloween 2026 melden Polizeistellen in Deutschland über 50 Fälle präparierter Süßigkeiten in zwölf Bundesländern. Nadeln, Nägel, Schrauben und andere Metallteile stecken in Schokoriegeln, Kaubonbons und Weingummi. Mindestens zwei Kinder wurden leicht verletzt: In Bremervörde biss ein neunjähriges Mädchen auf eine mindestens fünf Zentimeter lange Stecknadel und verletzte sich an der Zunge, in Mecklenburg-Vorpommern erlitt ein Kind eine leichte Mundverletzung. Die Ermittlungen laufen zumeist wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung.

Wie die Tagesschau berichtet, geht die Polizei vielerorts davon aus, dass die Fremdkörper absichtlich gesteckt wurden. Täter und Motiv sind unbekannt. Ob die Funde zusammenhängen, ist offen. Ein Produktionsfehler gilt als weitgehend ausgeschlossen, weil zu viele unterschiedliche Produkte betroffen sind. F-News hatte die Welle bereits früh dokumentiert – von den ersten Fällen in Thüringen und Bayern über ein Update mit weiteren Orten bis zum verletzten Kind in Österreich und dem Fall Herford.

In Österreich sind nach einer OTS-Meldung des Bundeskriminalamts vom 3. November 2026 acht Fälle bekannt: Amstetten (Niederösterreich), Linz und Vöcklabruck (Oberösterreich), Leibnitz und Weiz (Steiermark) sowie Salzburg Stadt. Ein Mädchen in Amstetten wurde leicht im Mund verletzt. Das BK hat die Ermittlungsgruppe „Treat“ eingerichtet und prüft mögliche Zusammenhänge. Nach derzeitigem Stand liegen keine Hinweise auf einen Zusammenhang zwischen den österreichischen Fällen vor. Innenminister Gerhard Karner nannte das Präparieren „feig und hinterhältig“ sowie „lebensbedrohlich“ und beauftragte die nationale und internationale Koordination.

Ob eine Social-Media-Challenge hinter den Taten steckt, ist offiziell noch nicht bestätigt. Die Tagesschau schreibt, inwieweit ein Trend in sozialen Medien dahinterstehen könnte, sei „noch völlig unklar“. Ein Polizeisprecher aus Reutlingen nannte eine Challenge laut SWR ausdrücklich als Vermutung. Belegt sind massenhafte Warnvideos und Magnet-Checks; ein von Behörden oder Faktenchecks bestätigter Aufruf, Süßigkeiten zu präparieren, liegt Stand 3. November 2026 nicht vor. Identifizierte Täter oder Festnahmen zu den Wellen in Deutschland und Österreich sind in den ausgewerteten Behördenmeldungen ebenfalls nicht veröffentlicht.

Ähnliche Meldungen kommen aus Kanada, den USA, Irland und Polen – darunter Nadeln, vereinzelt Rasierklingenstücke und eine Spritze in Nova Scotia. Ein länderübergreifender Täterzusammenhang ist nicht belegt. Das österreichische BK erwähnt einen gemeldeten Vorfall aus Ungarn und Austausch mit Partnerbehörden. Gift- oder Drogenvergiftungen von Trick-or-Treat-Süßigkeiten sind für 2026 in den geprüften Quellen nicht bestätigt. Die US-Polizei in Michigan warnte vor THC-Edibles, die wie Candy aussehen, ohne einen konkreten Vergiftungsfall in dem Bericht.

Historisch hat der US-Soziologe Joel Best „Halloween sadism“ über Jahrzehnte untersucht: Ein belegter Fall, dass ein Kind durch von Fremden beim Trick-or-Treat erhaltene vergiftete Süßigkeit getötet oder schwer verletzt wurde, fehlt. Viele ältere Horrorberichte entpuppten sich als Hoax oder hatten andere Ursachen. Die diesjährige Häufung von Polizeimeldungen mit Metallfremdkörpern nehmen die Behörden trotzdem ernst und macht einzelne Funde nicht zu einem Mythos. Eltern sollen Verpackungen prüfen, verdächtige Stücke nicht essen und der Polizei übergeben.

Quellen: Tagesschau, BILD, Deutschlandfunk, OTS Bundeskriminalamt, SWR, NDR, Global News, Joel Best