Inflation bei 3,3 Prozent: Höchster Stand seit Dezember 2023

Die Preise steigen wieder schneller. Im September lag die Inflationsrate in Deutschland bei 3,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt heute endgültig bestätigt hat. Das ist der höchste Wert seit Dezember 2023 und der Spitzenwert dieses Jahres. Im August waren es 2,9 Prozent, im Juli 2,8 Prozent. Gegenüber August stiegen die Verbraucherpreise allein im September um weitere 0,6 Prozent.

Der größte Preistreiber ist Energie. Sie kostete im September 14,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Kraftstoffe verteuerten sich um 37,1 Prozent, leichtes Heizöl sogar um 74,9 Prozent. Wer täglich auf das Auto angewiesen ist oder vor dem Winter den Tank füllen muss, spürt den Preisschub deutlich stärker als die allgemeine Inflationszahl vermuten lässt.

Nicht alles wurde teurer: Strom lag 5,5 Prozent unter dem Vorjahrespreis, Erdgas 2,8 Prozent und Fernwärme ein Prozent darunter. Der von der Regierung beschlossene neue Tankrabatt konnte die Septemberwerte noch nicht beeinflussen, weil er erst am 1. Oktober in Kraft trat. Die heutigen Zahlen zeigen also die Lage vor dieser Maßnahme.

Bei Nahrungsmitteln meldet Destatis insgesamt lediglich 0,4 Prozent Teuerung zum Vorjahr. Hinter dem Durchschnitt stecken erhebliche Unterschiede. Eier waren 15,2 Prozent teurer, frisches Gemüse zwölf Prozent. Butter kostete dagegen 29,5 Prozent weniger. Eine einzige Zahl für den Warenkorb beschreibt deshalb nicht, was jeder Haushalt an der Kasse tatsächlich erlebt.

Die sogenannte Kerninflation ohne Energie und Nahrungsmittel blieb mit 2,4 Prozent auf dem Niveau der beiden Vormonate. Dienstleistungen verteuerten sich um 2,7 Prozent, darunter Fahrzeugreparaturen um 4,7 Prozent und Leistungen sozialer Einrichtungen um 6,3 Prozent. Vor allem die Ölkosten treiben die Gesamtzahl nach oben.

F-NEWS hatte über die vorläufigen Septemberzahlen und zuvor über den Anstieg im August berichtet. Die heutige Bestätigung macht den nächsten Preissprung amtlich. Wer nur auf den Durchschnitt von 3,3 Prozent schaut, übersieht die deutlich stärkere Belastung an der Zapfsäule und beim Heizöl.