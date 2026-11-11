Inflation sinkt auf 2,8 Prozent: Sprit kostet fast 29 Prozent mehr als vor einem Jahr

Die Inflation in Deutschland ist im Oktober auf 2,8 Prozent gesunken. Im September hatte sie noch bei 3,3 Prozent gelegen. Gegenüber September gingen die Verbraucherpreise im Oktober um 0,2 Prozent zurück. Das Statistische Bundesamt bestätigte damit seine vorläufigen Zahlen. Die niedrigere Inflationsrate gibt keinen Anlass zur Entwarnung. Der Preisrückgang gegenüber September war gering, und vor allem Energie belastet die Haushalte weiterhin deutlich stärker als vor einem Jahr.

An der Zapfsäule machte sich der Anfang Oktober wieder eingeführte Tankrabatt bemerkbar. Kraftstoffe kosteten im Schnitt 5,5 Prozent weniger als im September. Superbenzin verbilligte sich um 5,8 Prozent, Diesel um 5,1 Prozent. Gegenüber Oktober 2025 waren Kraftstoffe aber immer noch 28,9 Prozent teurer.

Auch wer Heizöl kaufen musste, hatte von der niedrigeren Inflationsrate wenig. Leichtes Heizöl verteuerte sich gegenüber September um 4,6 Prozent. Energie insgesamt kostete 12,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Ohne Energie hätte die Inflationsrate bei 2,0 Prozent gelegen. Ohne Energie und Lebensmittel betrug sie 2,1 Prozent, nach 2,4 Prozent im September.

Lebensmittel verteuerten sich im Jahresvergleich im Schnitt nur um 0,4 Prozent. Beim Einkauf kam es darauf an, was im Korb lag. Eier kosteten 15,4 Prozent mehr als vor einem Jahr, frisches Gemüse einschließlich Kartoffeln 11,5 Prozent mehr. Speisefette und Speiseöle waren dagegen 9,1 Prozent günstiger.