Tankrabatt vor dem Comeback: Regierung verhandelt über 17 Cent Entlastung

Angesichts der hohen Spritpreise könnte der Tankrabatt in Deutschland zurückkehren. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Koalitionskreisen verhandelt die Bundesregierung über eine erneute Senkung der Energiesteuer auf Benzin und Diesel. Für Autofahrer könnte das eine Entlastung von rund 17 Cent pro Liter bedeuten.

Eine endgültige Einigung gibt es allerdings noch nicht. Nach Angaben von n-tv laufen die Verhandlungen weiter. Zusätzlich zum Tankrabatt wird über einen staatlichen Preisdeckel für Kraftstoffe gesprochen. Dieser könnte sich an der tatsächlichen Entwicklung des Ölpreises orientieren. Als Vorbilder gelten Belgien und Luxemburg.

Noch vor wenigen Tagen hatte Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche erklärt, für einen erneuten Tankrabatt gebe es derzeit keinen finanziellen Spielraum. Nun zeichnet sich angesichts der weiter hohen Kraftstoffpreise eine Kehrtwende ab.

Offen ist vor allem die Finanzierung. Die Bundesregierung will nach Informationen aus Koalitionskreisen offenbar erreichen, dass sich auch die Bundesländer an den Milliardenkosten beteiligen.

Bereits von Anfang Mai bis Ende Juni hatte die Regierung die Energiesteuer auf Benzin und Diesel gesenkt. Die Entlastung betrug damals ebenfalls rund 17 Cent je Liter und kostete den Bund etwa 1,6 Milliarden Euro.

Ob und wann Tankrabatt und Preisdeckel tatsächlich kommen, ist derzeit noch nicht entschieden. Die Gespräche innerhalb der Koalition dauern an.