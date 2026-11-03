Jahrelang Impfdruck – jetzt zahlt die Kasse für Gesunde unter 75 nicht mehr

Jahrelang wurde mit Panik, 2G und 3G, einrichtungsbezogener Impfpflicht und der Debatte über eine allgemeine Impfpflicht Druck gemacht. Jetzt zahlt die gesetzliche Krankenkasse die Corona-Auffrischung für Gesunde unter 75 Jahren grundsätzlich nicht mehr. Seit dem 29. Oktober 2026 gilt der Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses vom 3. September zur Schutzimpfungs-Richtlinie: Die Altersgrenze für Gesunde ohne besondere Indikation steigt von 60 auf 75 Jahre. Wer darunterliegt und keiner Risikogruppe angehört, ist Selbstzahler.

Die offizielle Begründung klingt wie ein spätes Eingeständnis. STIKO und RKI verweisen auf gesunkene Hospitalisierungs- und Sterberaten sowie darauf, dass rund 95 Prozent der Bevölkerung durch Impfung oder Infektion ohnehin Immunkontakt hatten. Genau das, was Kritiker der Corona-Panikmache von Anfang an sagten: Für Gesunde war die Gefahr maßlos überzeichnet. Währenddessen liegen beim Paul-Ehrlich-Institut bis Ende 2024 allein 3.717 Verdachtsmeldungen mit tödlichem Ausgang nach Covid-Impfung vor. Bei den Versorgungsämtern liefen bis Mitte 2025 über 14.000 Anträge auf Anerkennung eines Impfschadens; nur 633 wurden anerkannt, der Rest überwiegend abgelehnt oder war noch offen – darunter viele Post-Vac-Fälle, die Behörden und PEI weiterhin kleinhalten.

Weiterhin Kassenleistung bleiben Personen ab 75 Jahren sowie definierte Gruppen: chronisch Kranke mit besonderer Gefährdung, Pflegeheimbewohner, Pflege- und Medizinpersonal mit erhöhtem Infektionsrisiko, bestimmte Kontaktpersonen und Schwangere mit erhöhter gesundheitlicher Gefährdung ab dem zweiten Trimenon. Manche Kassen zahlen die Impfung trotzdem als Satzungsleistung – das ändert nichts an der Kehrtwende im Regelkatalog.

Wer trotzdem geimpft werden will, zahlt selbst. Laut t-online kosten Impfstoff etwa 105 bis 120 Euro, plus rund 14 Euro Impfhonorar. Parallel kämpft die Politik weiter gegen „Impfskepsis“ – Deutschland stimmte einer UN-Erklärung dazu zu. Die Botschaft ist klar: Jahrelang Zwang und Panik, jetzt die stille Abwicklung der kostenlosen Auffrischung für Gesunde.