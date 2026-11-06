An der Wall Street gerieten am Donnerstag, dem 5. November 2026, KI-Aktien massiv unter Druck. Der Nasdaq Composite schloss in New York 5,5 Prozent tiefer bei 24.315 Punkten und lag damit mehr als zehn Prozent unter seinem Oktober-Hoch, also in einer Korrektur. Der S&P 500 verlor 4,4 Prozent auf 7.354 Punkte, der Dow Jones 1.833 Punkte oder 3,4 Prozent.

Besonders hart traf es den Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 mit einem Minus von 6,4 Prozent, dem stärksten Tagesverlust seit dem Corona-Crash im März 2020. Der Halbleiterindex SOX stürzte um 12,3 Prozent ab. An der Nasdaq verloren Nvidia 9,2 Prozent und Advanced Micro Devices 17,3 Prozent. Die sogenannten Magnificent Seven büßten zusammen mehr als eine Billion Dollar Börsenwert ein, allein Nvidia mehr als 440 Milliarden.

Marktanalysten führen den Ausverkauf unter anderem auf Sorgen zurück, dass nach dem Demokraten-Sieg bei den US-Zwischenwahlen strengere Regeln und Widerstände vor Ort den Bau neuer Rechenzentren verzögern könnten. Beschlossene Verbote oder nachgewiesene Investitionsstopps liegen damit nicht vor. Es geht um erwartete politische Risiken für den Ausbau.

Die Mechanik ist einfach: Chiphersteller und Zulieferer für Server, Kühlung und Netze verdienen am Bau und Betrieb von Rechenzentren. In den Kursen stecken hohe Erwartungen an weiteres Wachstum. Wenn Anleger einen langsameren Ausbau einpreisen, trifft das diese Werte zuerst, noch bevor Unternehmen tatsächlich Gewinne oder Investitionen kürzen.

Am Freitag, dem 6. November 2026, schlossen die asiatischen Börsen ebenfalls klar im Minus. Südkoreas Kospi brach im Frühhandel zeitweise um fast neun Prozent ein, der Handel in Seoul wurde für 20 Minuten ausgesetzt. Zum Schluss lag der Index rund sechs Prozent tiefer. Japans Nikkei 225 verlor rund sechs Prozent.

In Frankfurt zog der Abwärtssog den DAX mit. Nach dem Rekordhoch von 26.692,90 Punkten am Donnerstag und einem Xetra-Schluss bei 26.325,01 Punkten notierte der deutsche Leitindex am Freitagvormittag um 11:18 Uhr MEZ bei 25.860 Punkten und damit 1,77 Prozent unter dem Vortagesschluss.

Dass hohe KI-Bewertungen und der Chip-Boom brüchig werden können, hatte F-NEWS bereits beim Einbruch der KI-Titel in China, bei einer Warnung eines EZB-Blogs vor einer KI-Blase und beim Goldrausch der Chipriesen thematisiert. Am Donnerstag drehten sich die aktuellen Sorgen vor allem um den Tempoverlust beim Rechenzentrumsausbau in den USA.

US-Aktienfutures sind keine Kassakurse. Laut einem frühen Stand vom Freitagmorgen (CBS, Stand der Meldung 4:53 Uhr EST / 10:53 Uhr MEZ) lagen Dow-Futures 0,8 Prozent im Minus bei 51.192 Punkten, S&P-500-Futures knapp 0,3 Prozent im Plus bei 7.402,50 Punkten. Der reguläre US-Kassahandel beginnt am Freitag um 15:30 Uhr MEZ.