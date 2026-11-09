Seit dem 1. September dürfen Mädchen unter 14 Jahren an österreichischen Schulen kein islamisches Kopftuch tragen. Die Kronen Zeitung zieht am 9. November eine Zwischenbilanz für Oberösterreich: Sieben Schülerinnen halten sich weiter nicht an das Verbot. Zehn Mädchen hätten ihr Tuch selbst nach einem Aufklärungsgespräch an der Schule nicht abgelegt. Für die Eltern drohen Verwaltungsstrafen.

Das Verbot gilt laut Bildungsdirektion Oberösterreich an öffentlichen und privaten Schulen im Schuljahr 2026/27 bis zur Religionsmündigkeit. Zuerst erinnert die Schule an die Regel, dann folgen Gespräche mit den Eltern. Bleibt der Widerstand, landet der Fall bei der Bildungsdirektion und kann als Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft enden. Die Strafen liegen zwischen 150 und 800 Euro und können mehrfach verhängt werden.

Politisch bleibt die Regelung umstritten. In Linz gingen Gegner, organisiert von Schülerorganisationen, auf die Straße. Vor dem Verfassungsgerichtshof liegt bereits ein Antrag gegen das neue Gesetz. Eine Entscheidung ist für das erste Halbjahr 2027 angekündigt. Eine frühere, nur auf Volksschulen begrenzte Fassung war 2020 gekippt worden.

In Wien und anderen Bundesländern liegen die Fallzahlen deutlich höher. F-News berichtete bereits über Wiener Familien mit mehreren Strafverfügungen und über eine Septemberbilanz mit Dutzenden Meldungen ohne rechtskräftige Strafen. In Oberösterreich bleibt die Zahl der Verweigerinnen klein, aber sie sinkt offenbar nicht von allein.