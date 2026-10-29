Lagarde tritt vorzeitig als EZB-Chefin zurück – Pflaster im Abschiedsvideo sorgen für Spekulationen

Christine Lagarde gibt den EZB-Vorsitz vorzeitig ab. Wie die EZB am 29. Oktober mitteilte, legt die Französin ihr Amt am 7. Februar 2027 nieder. Regulär hätte die Amtszeit bis Ende Oktober 2027 gelaufen.

Die Nachricht verbreitete sie selbst in einem knapp 45-sekündigen Video auf X. Im Video sagt sie, es sei eine große Ehre gewesen, der Institution zu dienen, und dankt für die Unterstützung der vergangenen sieben Jahre. Im Film sind zwei Pflaster im Gesicht sichtbar.

In einem Folgebeitrag schrieb sie: »Um soziales Gerede zu vermeiden: Die Pflaster im Gesicht stammen von einer kleinen Operation Anfang der Woche.« Genau diese Pflaster entfachten im Netz Spekulationen – von »Geiselvideo« bis zu Gewalt. Dafür gibt es keine Belege. Laut Politico erklärte Lagarde intern, es sei »kein Kickboxen in Thailand«, sondern »ein kleiner Hautkrebs«, der entfernt werden musste. Ein Wechsel zum Weltwirtschaftsforum oder in die französische Politik ist nicht bestätigt. Die Nachfolge an der EZB-Spitze ist noch offen.