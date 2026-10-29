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Lagarde tritt vorzeitig als EZB-Chefin zurück – Pflaster im Abschiedsvideo sorgen für Spekulationen

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Christine Lagarde, ungeschöntes Presseporträt ohne Pflaster
Christine Lagarde (KI-generiertes Porträt/F-News)

Christine Lagarde gibt den EZB-Vorsitz vorzeitig ab. Wie die EZB am 29. Oktober mitteilte, legt die Französin ihr Amt am 7. Februar 2027 nieder. Regulär hätte die Amtszeit bis Ende Oktober 2027 gelaufen.

Die Nachricht verbreitete sie selbst in einem knapp 45-sekündigen Video auf X. Im Video sagt sie, es sei eine große Ehre gewesen, der Institution zu dienen, und dankt für die Unterstützung der vergangenen sieben Jahre. Im Film sind zwei Pflaster im Gesicht sichtbar.

In einem Folgebeitrag schrieb sie: »Um soziales Gerede zu vermeiden: Die Pflaster im Gesicht stammen von einer kleinen Operation Anfang der Woche.« Genau diese Pflaster entfachten im Netz Spekulationen – von »Geiselvideo« bis zu Gewalt. Dafür gibt es keine Belege. Laut Politico erklärte Lagarde intern, es sei »kein Kickboxen in Thailand«, sondern »ein kleiner Hautkrebs«, der entfernt werden musste. Ein Wechsel zum Weltwirtschaftsforum oder in die französische Politik ist nicht bestätigt. Die Nachfolge an der EZB-Spitze ist noch offen.

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Ein Kommentar zu „Lagarde tritt vorzeitig als EZB-Chefin zurück – Pflaster im Abschiedsvideo sorgen für Spekulationen“

  1. Avatar von Anna Konda
    Anna Konda

    Lagardère ist eine verurteilte Verbrecherin – in 2016 in Frankreich verurteilt wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder – komischerweise keine Haftstrafe, aber typisch für solche Leute- sie bekommt eine mächtige Position nach der nächsten- IWF, EZB usw – unglaublich – aber die Leute droben sind eben auch wahrscheinlich mit im Sumpf erwickelt und die wollen Lagardère nicht verärgern sonst sagt sie gegen die aus als Kronzeugin- aber- wo kein Kläger auch kein Richter – der tiefe Staat ist sehr tief

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