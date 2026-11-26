Deutschland kommt bei der Digitalisierung vielerorts kaum voran. Die Mobilfunkkarte der Bundesnetzagentur zeigt noch immer Gegenden ohne mobiles Breitband. Während hier noch der Ausbau von gestern stockt, arbeiten Forscher bereits an Chips, die mit magnetischen Wellen rechnen. Bei einzelnen Aufgaben könnten sie herkömmliche Schaltungen ablösen.

Ein Chip, der mit magnetischen Wellen arbeitet, ist bereits Realität. Ein Team um das Politecnico di Milano hat Anfang 2026 einen Prototyp vorgestellt, der Funksignale verzögert und ihre Phase verschiebt. Das Bauteil sitzt auf Silizium, misst 100 mal 150 Mikrometer und erzeugt das nötige Magnetfeld mit winzigen eingebauten Permanentmagneten. Der große Labormagnet entfällt.

Wie rechnet man mit einer Welle? In einem magnetischen Material lassen sich die magnetischen Momente der Elektronen gemeinsam zum Schwingen bringen. Die Störung wandert durch das Material, ähnlich einer Welle durch ein Stadion. Das Energiequant einer solchen Spinwelle heißt Magnon. Die Information kann etwa im Takt der Welle stecken: Ein Wellenberg steht für 0, ein Wellental zum selben Zeitpunkt für 1. Die Bits bleiben in diesem Fall erhalten. Was sich ändert, ist die Art, wie der Chip sie überträgt und verarbeitet.

Treffen drei gleich starke Wellen aufeinander, können sie direkt eine Mehrheitsentscheidung liefern. Zwei Wellenberge und ein Wellental ergeben einen Wellenberg. Zwei Täler und ein Berg ergeben ein Tal. Die Überlagerung übernimmt damit eine Logikoperation. Für analoge Aufgaben könnte ein Chip auch mit fließenden Signalwerten arbeiten, etwa bei der Verarbeitung von Funkwellen oder bei bestimmten Mustererkennungsaufgaben.

Im August 2026 zeigten Forscher des US-Argonne-Labors und der Universität Illinois, wie sich Magnonenschwingungen mit einem äußeren Signal synchronisieren lassen. Das hilft, wenn mehrere Wellen kontrolliert zusammenwirken sollen. Für einen größeren Schaltkreis müssen die Wellen außerdem über mehrere Stufen hinweg stark genug bleiben. Das Wiener Projekt MagNeuro arbeitet deshalb an winzigen Verstärkern. Auch die Wandlung von elektrischen Signalen in Spinwellen und zurück kostet Energie. Ob ein ganzer Chip Strom spart, entscheidet sich erst mit dieser Elektronik und den Verstärkern in der Rechnung.

Für KI ist vor allem die Mustererkennung interessant. Wenn sich Wellen überlagern, kann das Bauteil mehrere Eingangssignale in einem Schritt verrechnen. Das könnte bei bestimmten KI-Aufgaben Schaltungen vereinfachen, Energie sparen und die Rechenkosten drücken. Ob die Rechnung aufgeht, muss ein kompletter Chip samt Verstärkern und Ausleseelektronik zeigen.

Wann ist die Technik einsatzbereit? Für Funkbauteile gibt es bereits Laborprototypen. Die Entwickler des Mailänder Chips sehen eine mögliche Anwendung im Umfeld von 6G, nennen aber keinen Termin für die Serienfertigung. Spezialisierte Bauteile für die Funktechnik sind nach dem heutigen Stand der naheliegende erste Einsatz. Für einen Alltagsprozessor ist kein belastbares Datum absehbar. Dazu müsste ein größerer Schaltkreis im Vergleich mit herkömmlicher Elektronik zeigen, dass er zuverlässig arbeitet und unter realen Bedingungen Energie spart.

Magnetismus steckt längst in unserer Technik, etwa in den Magnetbändern für große Datenarchive. Magnonik nutzt ihn zur Verarbeitung von Signalen. Sie ist damit einer von mehreren Versuchen, Rechenarbeit auf andere physikalische Systeme zu verlagern. Ein ganz anderer Ansatz sind Biocomputer aus Nervenzellen.