Mecklenburg-Vorpommern: Es riecht nach Wahlbetrug

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Wolfgang van de Rydt

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ARD-Hochrechnung zur Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern am 20. September 2026 um 18:28 Uhr mit Stimmenanteilen aller Parteien
Hochrechnung um 18:28 Uhr. Quelle: infratest dimap (ARD), Grafik: F-NEWS.

Schon wieder hat die AfD im letzten Moment den ganz großen Sieg verpasst. In Sachsen-Anhalt sind es drei Sitze, in MV nur ein oder zwei Prozent mehr als die SPD, die wochenlang weit zurück lag. Doch plötzlich soll Schwesig aufgeholt haben, das könnt ihr eurer Oma erzählen, ich glaube kein einzelnes Wort, keiner Umfrage, keiner anderen Quelle, die so einen Unsinn behauptet.

Corona-Schwesig soll also weiterhin „Landesmutter“ bleiben, weil sie als „Frau gegen Blau“ die Stimmung gedreht hat. Dieser dramaturgische Kniff kann nicht mal Erstklässler überzeugen. Steckt euch euren Wahlkrimi in den Arsch!

Wolfgang van de Rydt
Musiker, Autor und so weiter …

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