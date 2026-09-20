Mecklenburg-Vorpommern: Es riecht nach Wahlbetrug

Schon wieder hat die AfD im letzten Moment den ganz großen Sieg verpasst. In Sachsen-Anhalt sind es drei Sitze, in MV nur ein oder zwei Prozent mehr als die SPD, die wochenlang weit zurück lag. Doch plötzlich soll Schwesig aufgeholt haben, das könnt ihr eurer Oma erzählen, ich glaube kein einzelnes Wort, keiner Umfrage, keiner anderen Quelle, die so einen Unsinn behauptet.

Corona-Schwesig soll also weiterhin „Landesmutter“ bleiben, weil sie als „Frau gegen Blau“ die Stimmung gedreht hat. Dieser dramaturgische Kniff kann nicht mal Erstklässler überzeugen. Steckt euch euren Wahlkrimi in den Arsch!