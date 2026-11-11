Nach dem Binance-Hack: Circle friert 1,1 Milliarden Dollar in USDC ein

Nach dem Binance-Hack hat der Stablecoin-Herausgeber Circle USDC im Wert von rund 1,1 Milliarden Dollar eingefroren. Das Unternehmen bestätigte am 5. November, die Sperre mit Strafverfolgern abgestimmt zu haben. Die betroffenen Adressen können keine USDC mehr senden oder empfangen. Wem die Guthaben zustehen und ob sie zurückgegeben werden, ist mit der Sperre noch offen.

Binance beziffert die vom Angriff am 29. Oktober betroffenen Vermögenswerte auf rund 6,34 Milliarden Dollar. Die Börse erklärte, den finanziellen Schaden selbst zu tragen. F-NEWS berichtete über den ersten Stand nach dem Angriff und die Spur nach Nordkorea.

USDC ist ein Token, der den Wert des US-Dollars abbilden soll. Wer USDC von einer Börse auf seine eigene Wallet überträgt, verwahrt die privaten Schlüssel selbst und kann damit Transaktionen signieren. Ob der Transfer ausgeführt wird, hängt aber auch vom Programmcode des Tokens ab. Circle kann Adressen auf eine Sperrliste setzen. Dann scheitert der USDC-Transfer selbst mit gültiger Signatur. Dafür braucht Circle weder den privaten Schlüssel noch Zugriff auf das Gerät.

Bei Bitcoin gibt es im Protokoll keinen Herausgeber, der einzelne Adressen auf diese Weise sperren kann. Eine Kryptobörse kann allerdings den Zugriff auf Bitcoin blockieren, die sie für ihre Kunden verwahrt. Bei USDC reicht die Sperrmöglichkeit des Herausgebers über das Börsenkonto hinaus bis in die eigene Wallet.

Circle beschreibt die Sperre als Mittel, um den Abfluss gestohlener Gelder zu stoppen. Der Fall zeigt zugleich, wie weit die Kontrolle des Herausgebers reicht. Wer USDC selbst verwahrt, entscheidet, welche Überweisung er unterschreibt. Circle kann trotzdem verhindern, dass sie ausgeführt wird.