Nackter Mann zertrümmert Kirchenfenster – Polizei sucht Zeugen, liefert aber keine Personenbeschreibung

Ein unbekannter Mann hat in der Nacht zum Samstag zwei Bleiglasfenster der Pfarrkirche St. Maria Magdalena in Merzig-Brotdorf mit einem Hammer eingeschlagen. Später kehrte er teilweise entkleidet zurück, zog sich auf dem Kirchplatz vollständig aus, vollführte Turnübungen und tanzte. Anschließend kletterte er durch eines der beschädigten Fenster in die Kirche.

Nach Angaben der Polizeiinspektion Merzig war der Mann bereits gegen 00:30 Uhr in der nahe gelegenen Bachstraße wegen seines seltsamen Verhaltens aufgefallen. Im Laufe der Nacht schlug er demnach die beiden Scheiben ein und entfernte sich zunächst.

Gegen 06:15 Uhr sah eine Zeugin, wie sich eine männliche Person durch eine beschädigte Scheibe in das Kircheninnere streckte. Mehrere Polizeikommandos durchsuchten daraufhin das Gebäude, trafen dort jedoch niemanden mehr an. Nach den später zusammengetragenen Zeugenaussagen war der Mann etwa zwei Minuten in der Kirche geblieben und ohne Beute wieder hinausgestiegen. Danach folgte eine weitere Tanzeinlage auf dem Kirchplatz. Bei der Fahndung wurde er nicht gefunden.

Die Polizei spricht selbst von einer „auffälligen Person“ und bittet nun um Hinweise. Eine aussagekräftige Personenbeschreibung veröffentlicht sie allerdings nicht. Kein ungefähres Alter, keine Größe, keine Statur, keine Haarfarbe und kein sonstiges Erkennungsmerkmal. Auch Angaben zur Kleidung während der Zeit, in der der Mann noch bekleidet war, fehlen vollständig.

Das ist schwer nachzuvollziehen. Der Mann wurde offenbar zu verschiedenen Zeitpunkten von mehreren Menschen beobachtet. Er fiel in einer Straße auf, hantierte mit einem Hammer, beschädigte Fenster, hielt sich längere Zeit auf dem Kirchplatz auf und kletterte in das Gotteshaus. Trotzdem erfahren mögliche Zeugen nicht, nach wem sie eigentlich Ausschau halten sollen.

Ob die Beobachter keine genaueren Angaben machen konnten oder ob vorhandene Merkmale nicht veröffentlicht wurden, teilt die Polizei nicht mit. Eine Zeugenfahndung ohne Personenbeschreibung bleibt jedenfalls unnötig unbestimmt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Merzig unter der Telefonnummer 06861/7040 entgegen.