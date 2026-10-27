Neustadt: BMW fährt gezielt in Menschengruppe, Polizei schießt

Ein BMW ist am späten Montagabend in Neustadt am Rübenberge gezielt in eine kleine Menschengruppe gelenkt worden. Mindestens fünf Menschen wurden leicht bis schwer verletzt. Polizisten, die in der Nähe eine Verkehrskontrolle durchführten, schossen auf den Wagen, um den Angriff zu stoppen. Das teilte die Polizeidirektion Hannover am Dienstag mit.

Die Tat ereignete sich am 26. Oktober gegen 23.30 Uhr auf der Mecklenhorster Straße. Der Fahrer ließ den BMW am Tatort zurück und flüchtete. Ob weitere Personen im Auto saßen, ist noch unklar. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahndung mit zahlreichen Einsatzkräften und einem Polizeihubschrauber blieb zunächst erfolglos.

An der Anschrift des Fahrzeughalters traf die Polizei drei Personen an und nahm sie vorläufig fest. Ob und in welcher Weise diese an der Tat beteiligt waren, wird noch untersucht. Die Festnahmen bedeuten deshalb nicht, dass der Fahrer bereits gefasst wurde.

Nach den bisherigen Erkenntnissen kannten sich die Beteiligten. Sie gehören laut Polizei Großfamilien an, die teilweise bereits im Zusammenhang mit Clankriminalität aufgefallen sind. Welche Auseinandersetzung hinter dem Angriff steckt, ist noch nicht geklärt. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nach Einschätzung der Polizei nicht.

Der Kriminaldauerdienst Hannover hat die Ermittlungen und eine spezialisierte Tatortaufnahme übernommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde ein Verfahren wegen eines versuchten Tötungsdelikts eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich unter 0511 109-5555 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Über Gewalt im Großfamilienmilieu berichtete F-News bereits nach den Schüssen am Göttinger Weender Tor und den anschließenden Aufenthaltsverboten. Ein weiterer Bericht behandelte die Angaben der Bundesregierung zur Bekämpfung von Clankriminalität. In Neustadt sind die Identität des Fahrers, die genauen Tatbeteiligungen und das Motiv weiterhin Gegenstand der Ermittlungen.