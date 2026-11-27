Wer nie Ja zur Organspende gesagt hat, soll künftig als Spender infrage kommen, sofern er zu Lebzeiten nicht ausdrücklich widersprochen hat. Dagegen erhebt der Verein Kritische Aufklärung über Organtransplantation (KAO) in seiner Stellungnahme vom 25. November Einspruch. Der Verein warnt vor einem Verlust an Selbstbestimmung für schwer hirngeschädigte Patienten und vor weniger Mitsprache für ihre Familien.

Der Gesetzentwurf von 254 Abgeordneten sieht vor, dass auch Erwachsene ohne ausdrücklichen Widerspruch als Spender infrage kommen. Heute müssen Angehörige bei fehlender Erklärung einer Entnahme zustimmen und dabei den mutmaßlichen Willen des Verstorbenen beachten. Nach dem Entwurf sollen sie weiterhin befragt werden, etwa ob ihnen ein Widerspruch bekannt ist. Ein eigenes Entscheidungsrecht hätten sie dabei nicht. Geltender § 4 des Transplantationsgesetzes

KAO richtet den Blick außerdem auf die Zeit vor der Todesfeststellung. Bei schwerer Hirnschädigung kann sich bereits vorher die Frage stellen, ob eine Beatmung mit Blick auf eine mögliche Spende fortgeführt wird. Das ist eine Entscheidung über die Behandlung des Patienten. Die Organentnahme selbst setzt die Todesfeststellung voraus. Als irreversiblen Hirnfunktionsausfall bezeichnet die Bundesärztekammer den unumkehrbaren Ausfall der Funktionen des gesamten Gehirns. Unter intensivmedizinischer Unterstützung kann der Kreislauf weiter aufrechterhalten werden.

Die Verfasser des Entwurfs wollen Angehörige von einer Entscheidung in einer Ausnahmesituation entlasten. KAO hält dagegen: Gerade die Familie weiß womöglich aus Gesprächen oder einer Patientenverfügung, was der Betroffene gewollt hätte. Für F-News gilt: Schweigen ist keine Zustimmung. Eine Organentnahme setzt aus unserer Sicht ein ausdrückliches, informiertes Ja des Betroffenen voraus. Gerade wenn ein Patient sich nicht mehr äußern kann, darf das Ziel, mehr Spenderorgane zu gewinnen, seinen Willen nicht ersetzen. F-News hat bereits über die Kritik eines Transplantationschirurgen an der Widerspruchslösung und über die bisherige Debatte im Bundestag berichtet.