Pädophile nutzen Open-Source-KI für Missbrauchsbilder von Kindern

Täter können KI-Bildmodelle auf eigenen Rechnern einsetzen, um Missbrauchsdarstellungen von Kindern zu erzeugen. Eine Recherche von Bloomberg beschreibt, wie frei verfügbare Modelle in Ermittlungsfällen auftauchen. Die Bilder müssen dabei keinen Dienst eines großen KI-Anbieters passieren, deshalb greifen weder dessen Inhaltsfilter noch seine Meldesysteme.

Bloomberg sprach nach eigenen Angaben mit mehr als einem Dutzend Fachleuten aus Kinderschutz und Strafverfolgung. Das Problem ist nicht auf einen Hersteller beschränkt: Modelle mit frei verfügbaren Gewichten lassen sich lokal betreiben und verändern. Wer sie für Straftaten missbraucht, hinterlässt deshalb nicht zwangsläufig eine Anfrage auf einem Firmenserver. Die Täter gewinnen Zeit, während Ermittler Bildmaterial und mögliche Opfer zuordnen müssen.

Das Ausmaß wächst. Die britische Internet Watch Foundation identifizierte 2025 insgesamt 8.029 KI-generierte Bilder und Videos mit Darstellungen sexuellen Kindesmissbrauchs, 14 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Diese Zahl erfasst nur Material, das ihre Analysten fanden. Sie ist keine Schätzung aller Bilder, die auf privaten Geräten erzeugt oder in geschlossenen Gruppen verbreitet werden.

Im Mittelpunkt müssen die Kinder stehen, deren Bilder verwendet oder verfälscht werden, und die Menschen, die dieses Material erzeugen und verbreiten. Bloomberg zeigt, wie weit die Technik der Strafverfolgung vorausgeeilt ist. Ein Filter im Chat ersetzt keine Ermittlungen gegen Täter und keinen Schutz der betroffenen Kinder.

F-NEWS berichtete bereits über eine Klage wegen Missbrauchsbildern in KI-Trainingsdaten. Der neue Befund betrifft eine andere Schwachstelle: Selbst strenge Regeln auf großen Plattformen erfassen keinen Rechner, der ohne solche Plattform arbeitet. Genau deshalb trifft eine pauschale Überwachung privater Chats womöglich Millionen Unbeteiligte, während Täter ihre Bilder anderswo herstellen.