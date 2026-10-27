Pahlavi ruft Iraner zur Zusammenarbeit gegen das Regime auf

Reza Pahlavi ruft die Iraner zur Zusammenarbeit für einen Sturz der Islamischen Republik auf. In seiner Erklärung vom 27. Oktober bezeichnet er das Regime als schwächer denn je. Die Führung fürchte vor allem die Macht der Bevölkerung und einen landesweiten Aufstand, der ihre Herrschaft beenden könne.

Der Sohn des letzten Schahs wirft der Führung und den Revolutionsgarden vor, Iran in einen Krieg gezogen und die Existenz des Landes gefährdet zu haben. Ihre Kontrolle über den Staat und die Plünderung nationaler Ressourcen seien die Hauptgründe für die wirtschaftliche und sicherheitspolitische Verschlechterung. Um ihre Macht zu bewahren, seien die Machthaber bereit, das Land und seine Menschen zu opfern.

Iran könne weitere Schäden nicht mehr verkraften, erklärt Pahlavi. Die Bevölkerung müsse zusammenstehen und jede Gelegenheit zur Rettung des Landes nutzen. Sein Team habe sowohl für den Sturz des Regimes als auch für die Zeit danach einen Plan. Dieser solle Sicherheit und Stabilität während des Übergangs gewährleisten, Grundfreiheiten garantieren und die notwendige Versorgung sichern.

An Militär, Polizei und Sicherheitskräfte richtet er einen direkten Appell: Sie sollten sich der Bevölkerung anschließen. Dafür stellt er ihnen Schutzbriefe in Aussicht. Wer dagegen weiter an der Seite der Unterdrücker bleibe und sich an Verbrechen gegen die Menschen beteilige, werde sich vor dem Gesetz verantworten müssen.

Diesmal wende er sich ausdrücklich an alle Iraner aus sämtlichen gesellschaftlichen Gruppen. Wer das Regime satt habe und eine freie, wohlhabende Zukunft wolle, solle über den Telegram-Kontakt BarkhizIranBot direkt mit seinem Team Verbindung aufnehmen und sich seiner Kampagne zur nationalen Zusammenarbeit anschließen.

F-News berichtete bereits über Pahlavis Aufruf an die Streitkräfte und seine Ankündigungen für einen politischen Übergang. Seine jetzige Botschaft schließt mit der Erklärung, man sei bereit, die Islamische Republik zu besiegen und Iran, der Region und der Welt eine neue Zukunft zu eröffnen.