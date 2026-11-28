Bischof Alan DiDio, Pastor Larry Ragland und der Evangelist Tony Merkel warnen nach einem Pastoren-Treffen Anfang Februar 2026 in einem Airbnb in Tennessee: 2027 stehe die Menschheit außerirdischen Wesen gegenüber. In einem Gespräch auf dem Kanal Revival Nation sagen sie, für 2027 werde eine größere UFO-Offenlegung erwartet. Ihr eigentlicher Punkt liegt woanders: Die Gemeinden sollen sich nicht täuschen lassen.

Die Daily Mail hat das Gespräch aufgegriffen. Unabhängig bestätigen konnte sie das Treffen nach eigenen Angaben nicht.

Pastors at a secret UFO meeting warn humanity will come face-to-face with alien beings in 2027 https://t.co/gIFUPX26pT pic.twitter.com/iS2ZuWxY15 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 27, 2026

DiDio hatte das Treffen bereits im Mai auf Revival Nation geschildert. Es sei nicht darum gegangen, neue Lehren in die Kirche zu tragen, sondern Pastoren auf eine Welle von Informationen und Desinformation vorzubereiten. Die Handys hätten im Flugmodus gelegen, Aufnahmen seien nicht erlaubt gewesen. Die Aufforderung in dem Raum sei gewesen, am Wort Gottes festzuhalten. Die Erzählung, die er auf die Öffentlichkeit zukommen sieht, fasste er so zusammen: „Christen, ihr wart nah dran, aber daneben. Eure Bibel liegt ziemlich richtig, aber in Wahrheit ist es dies.“ Und weiter: „Sie werden versuchen, die Bibel zu ändern.“ Zum Phänomen selbst zog er eine klare Linie: „Das ist dämonisch, nicht dass das Dämonen sind.“ Selbst ein gefallener Engel sei dämonisch. Alles diene der Ablenkung.

Als zentrale Quelle des Treffens nennt die Daily Mail den früheren US-Green-Beret Paul Bock. Die Pastoren sprechen von einem ehemaligen Angehörigen der Spezialkräfte namens Paul, der sie unterrichtet habe. Bock soll nach dem Blatt Aufnahmen „hyperdimensionaler“ Wesen gezeigt haben; die Daily Mail schreibt, sie könne diese Bilder nicht unabhängig prüfen.

Für 2027 beschreiben die drei eine Intensivierung. DiDio sagt: „Ich denke, das läuft erst warm, gerade mit Blick auf das, was wir in diesen Treffen über 2027 gehört haben.“ Merkel erinnert sich an die Formulierung, 2027 werde „der Hahn aufgedreht“ und es komme zu einer Informationsflut. Dann, so Merkel, würden die Leute das, was sie bisher nur mitgeteilt bekommen hätten, auch selbst erleben; beides gehe vermutlich Hand in Hand. Ragland erwähnt einen ungenannten früheren CIA-Mann, der seit mehr als zehn Jahren sage, 2027 sei das Jahr, in dem „sie sich offenbaren“. Ragland fügt selbst hinzu: „Das ist ein Gerücht. Das ist Vermutung. Aber das ist, was er sagt.“

Seit dem 8. Mai 2026 veröffentlicht das US-Kriegsministerium unter dem Programm PURSUE Akten zu unidentifizierten anomalen Phänomenen. Die achte Tranche erschien am 20. November und enthält unter anderem den sogenannten Ten-Month-Report über Untersuchungen auf der Skinwalker Ranch in Utah. Das Pentagon führt die Fälle in diesem Archiv als ungeklärt. Einen Beweis für außerirdische Besucher liefert es nicht. Gleichzeitig wird in Washington nach Quellen bereits über eine mögliche Erklärung zu nichtmenschlicher Herkunft gesprochen. Belege dafür fehlen weiterhin.

DiDio sagt, bei den Treffen sei es nicht um UFOs, Aliens und UAP gegangen, sondern darum, die Kirche vorzubereiten. Ragland begründet das mit dem Wort Jesu in Matthäus 24: „Sehet zu, dass euch niemand verführe.“ Und er schließt: „Ein anderes Wort für Disclosure ist Offenbarung. Am Ende kommt die echte Offenbarung, und sie kommt am Himmel, und es ist kein Alien und kein Schiff.“