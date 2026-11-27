Verschiedene Quellen haben gegenüber Liberation Times gesagt, US-Regierungsvertreter erwögen eine öffentliche Erklärung. Einige unidentifizierte Flugphänomene (UAP) gingen auf eine nichtmenschliche Intelligenz zurück, die mit der Menschheit in Kontakt stehe. Zugleich werde geprüft, geborgene exotische Materialien öffentlich zu zeigen. Ein Offenlegungsplan liege vor und werde derzeit geprüft, schreiben die Quellen. Beweise legt der Bericht nicht vor.

Käme eine solche Erklärung, stünden zwei Fragen im Raum. Woher kommen sie, und was wollen sie? Der Physiker und frühere Pentagon-Berater Hal Puthoff hat dazu 2022 in einem Aufsatz über „ultraterrestrische“ Modelle vier Möglichkeiten skizziert: Besucher von einem anderen Stern, eine abgeschottet lebende, technisch weit entwickelte Menschengruppe, vor langer Zeit gestrandete oder angesiedelte Außerirdische, die in alten Göttererzählungen auftauchen könnten, sowie Wesen aus einer anderen Dimension oder einer anderen Zeit. Die beiden mittleren Varianten fasst Puthoff als Ultraterrestrier zusammen: eine verborgen auf der Erde lebende Bevölkerung. Dauerhafte Sichtungen über Jahrzehnte, womöglich Jahrhunderte, sprächen eher für eine nahe Quelle, argumentiert er. Eine solche Gruppe könnte, so Puthoff mit Blick auf Jacques Vallée, bewusst den Eindruck nähren, die Objekte kämen aus dem Weltraum, um von einem irdischen Ursprung abzulenken.

Der frühere Pentagon-Mitarbeiter Lue Elizondo sagte Liberation Times, selbst eingewiesene Analysten könnten die Absicht einer nichtmenschlichen Intelligenz nicht sicher kennen: „Es mag Leute in der US-Regierung geben, die glauben, die Absicht zu kennen. Die Wirklichkeit ist: Es gibt keine Möglichkeit, das zu bestätigen.“ Der UAP-Whistleblower David Grusch berichtete bei Joe Rogan, er habe aktuelles Filmmaterial einer Bergung gesehen: mehrere tote, menschlich wirkende Gestalten mit blass bläulich-weißer Haut, „sehr, sehr schön“, verglichen mit griechischen Göttern. Liberation Times schreibt außerdem, Geheimdienst- und Spezialeinheiten seien nach angeblichen Begegnungen an das Lawrence-Livermore-Labor verwiesen worden; eine Quelle nannte die dortige Geheimdienstabteilung Z Division. Liberation Times hat das Labor um eine Stellungnahme gebeten. Schon zuvor berichteten ein früherer Auftragnehmer und ein UAP-Whistleblower von geborgenen Objekten und Wesen unter uns. Öffentliche Belege fehlen auch dort, trotz neuer Pentagon-Akten.

Eine weitere Quelle sagte Liberation Times, eingewiesene Geheimdienstanalysten hätten eine harte Einschätzung erreicht: „Das ist nicht unser Planet. Es ist ihrer.“ Eine Erklärung aus Washington wäre erst der Anfang. Den Beweis bleibt bisher jeder schuldig.