Die Regierung verlangt Dienst, aber wer übernimmt die Verantwortung für ihr eigenes Versagen?

Gastbeitrag von Mario Grünwald

Berlin will das Land auf eine größere Armee vorbereiten. Junge Menschen erhalten Fragebögen, verpflichtende Musterungen werden eingeführt, und die Rückkehr zur Wehrpflicht ist längst keine theoretische Frage mehr. Doch bevor der Staat von seinen Bürgern verlangt, einen Teil ihres Lebens für ihn zu opfern, muss er eine unbequeme Frage beantworten: Warum sollen junge Menschen für jahrelange politische Fehlentscheidungen bezahlen?

Die Zahlen sprechen für sich. Von Januar bis August 2026 wurden in Deutschland 12.102 Anträge auf Kriegsdienstverweigerung gestellt. Im gesamten Jahr 2025 waren es 3.879, 2024 waren es 2.249. Damit hat sich die Zahl gegenüber dem Vorjahr mehr als verdreifacht. Natürlich beweisen diese Zahlen nicht, dass die gesamte junge Generation den Militärdienst ablehnt. Gleichzeitig meldet die Bundeswehr steigende Bewerberzahlen. Doch der massive Anstieg der Verweigerungsanträge ist eine Tatsache, die die Regierung ernst nehmen sollte.

Stattdessen erhöht der Staat den Druck. Seit 2026 müssen 18-jährige Männer einen Fragebogen ausfüllen. Die verpflichtende Musterung der Männer des betreffenden Jahrgangs wird schrittweise eingeführt. Der eigentliche Wehrdienst ist vorerst weiterhin freiwillig. Für die Einführung einer sogenannten Bedarfswehrpflicht wäre ein gesonderter Beschluss des Bundestages erforderlich.

Für 2026 sind 82,7 Milliarden Euro im regulären Verteidigungshaushalt und weitere 25,5 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen vorgesehen. Zusammen sind das 108,2 Milliarden Euro. Ende 2025 dienten 184.194 Soldaten aktiv in der Bundeswehr. Bis 2035 will die Regierung ihre Zahl auf 255.000 bis 270.000 erhöhen. Zusätzlich sollen mindestens 200.000 Reservisten zur Verfügung stehen.

Doch wer erklärt den Bürgern, warum jetzt eine derart massive Vergrößerung der Armee notwendig ist? Wer übernimmt die Verantwortung für Personalprobleme, Bürokratie und organisatorische Mängel, auf die Soldaten seit Jahren hinweisen? Und warum besteht die erste Antwort auf diese Probleme darin, neue Pflichten für junge Menschen zu diskutieren, statt öffentlich Rechenschaft darüber abzulegen, wie wirksam die bereits bewilligten Milliarden eingesetzt wurden? Ein Staat kann nicht bedingungsloses Vertrauen verlangen und gleichzeitig unbequemen Fragen nach den Ergebnissen seiner eigenen Arbeit ausweichen.

Für einen 18-Jährigen ist der verpflichtende Wehrdienst keine abstrakte politische Debatte. Er kann den Beginn eines Studiums, einer Ausbildung, einer beruflichen Laufbahn und eines selbstständigen Lebens verzögern. Für den Betroffenen sind es Jahre, die er nicht zurückbekommt. Das Recht, den Kriegsdienst mit der Waffe aus Gewissensgründen zu verweigern, ist durch Artikel 4 des Grundgesetzes geschützt. Das ist entscheidend: Ein Bürger wird nicht zum Eigentum des Staates, nur weil dieser eine bestimmte Aufgabe zur Priorität erklärt.

Ja, der Ukraine-Krieg hat die Sicherheitslage in Europa verändert. Deutschland muss seine Verteidigung ernst nehmen. Doch der Verweis auf äußere Bedrohungen entbindet die Regierung nicht von ihrer Pflicht, die Notwendigkeit jeder Einschränkung zu begründen und zu erklären, warum weniger einschneidende Maßnahmen nicht ausreichen. Wenn der Staat von jungen Menschen Opfer verlangt, muss er zunächst zeigen, dass er selbst verantwortungsvoll und effizient handelt. Vertrauen in die Bundeswehr lässt sich nicht allein durch Fragebögen, Musterungen und die Drohung mit einer Wehrpflicht schaffen. Vertrauen muss man sich durch Taten verdienen, nicht durch Befehle.

Wo verläuft die Grenze zwischen der notwendigen Verteidigung des Landes und dem Recht des Staates, über die Zukunft seiner eigenen Bürger zu verfügen?